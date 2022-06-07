نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفعل وشغال.. رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم thanwya.emis.gov.eg بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022، بحث ناري يشهده “جوجل” من قبل الطلاب حول رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 بالتزامن مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يمكنك الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم بشكل الكتروني وفي أقل من دقيقة بدلا من الذهاب إلى المدرسة، لتتعرف على رقم ومكان لجنتك بسهولة، وسنرفق لكم رابط الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 من خلال السطور القادمة، فتابعونا.

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

وقد تم تفعيل رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 خلال الساعات الماضية ليتمكن كل الطلبة والطالبات من التعرف على مكان لجانهم الامتحانات، وخاصة أن امتحان الثانوية العامة ستنطلق في يوم 26 يونيو الجاري بمادة اللغة العربية وتستمر حتى يوم 21 من الشهر القادم في كافة المحافظات، كما نوهت الوزارة أنه يمكن لكل الطلاب أيضا معرفة ارقام جلوس الثانوية العامة من خلال التوجه إلى مدارسهم، على أن تقوم كافة المدارس بتعليق كشوف بها أسماء الطلاب وأرقام جلوسهم قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، والآن مع خطوات الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2022، فقط قم باتباع ما يلي:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة.

قم بادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

قم بالضغط على كلمة “عرض رقم الجلوس”.

سيظهر لك الآن رقم جلوسك ومكان لجنتك التي ستؤدي الامتحان أمامها.

رابط الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022

ونحيط سيادتكم أن رابط الحصول على ارقام جلوس الثانوية العامة 2022 يعمل على مدار الساعة بمنتهى الكفاءة وبشكل مجاني، ويجب على كل طالب طباعة رقم الجلوس الخاص به أو التوجه للمدرسة للحصول عليه مجانا في المرة الأولى، وفي حالة تم فقده يمكنه استصدار بدل فاقد مقابل تسديد مبلغ 30 جنيه للجنة النظام والمراقبة، وقد شددت الوزارة أنها ستقوم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية داخل لجان الثانوية العامة حفاظا على سلامة الطلاب، كما سيتم قياس حرارة كل طالب قبل دخوله لأداء الامتحانات.