قنبلة التفتيح كريم الخميرة لتبييض الوجه وشد التجاعيد سيجعلك بنت 16 سنة

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عمر شويل - جدة الخميرة من أهم المواد الطبيعية التي لها الكثير من النتائج الرائعة إذا تم استخدامها في الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة، فهي تساعد على تبيض البشرة بشكل أمن جدًا وفي وقت قياسي كما أنها تساعد في امتصاص الدهون الزائدة في البشرة وتساعد في ترطيب ونعومة ونضارة الوجه كل ذلك بتكاليف بسيطة وبسهولة تحضير واستخدام، والان من خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية عمل ماسك الخميرة لتبييض الوجه تابعونا لمعرفة الخطوات.

خطوات تحضير كريم الخميرة لتبيض البشرة وطريقة الاستخدام هي

هناك العديد من الوصفات التي تدخل في تكوينها الخميرة، التي تساعد في تفتيح الوجه والتخلص من البقع الغامقة ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

الخميرة واللبن الحليب لتبيض الوجه

المكونات

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبار من اللبن الحليب.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم خلط المكونات مع بعض جيدًا حتى يتم تحضير قناع للوجه كامل.

وزعي الكريم على وجه نظيف تم غسله وتجفيفه.

يوزع جيدًا ويترك لمدة ساعة على الوجه حتى يجف.

قومي بغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر والغسول الطبيعي.

خليط الخميرة والليمون والزبادي لتفتيح الوجه

المكونات

ملعقتين من الخميرة الفورية كبيرة.

ملعقتين من اللبن الزبادي الطبيعي.

ملعقة واحدة من عصير الليمون المركز.

طريقة التحضير والاستخدام

أضيفي الخميرة على الزبادي واخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتختلط مع بعض.

أضيفي إليها قطرات عصير الليمون المركز.

أعيدي التقليب مرة أخرى ثم قومي بتوزيع الماسك على الوجه والرقبة.

اتركي الماسك على الوجه لمدة لا تقل على نصف ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الوجه جيدًا بالماء والغسول الطبيعي للبشرة.

لابد من تكرار استخدام الماسك على البشرة لمدة مرتين أو ثلاثة خلال الأسبوع الواحد لتحقيق النتيجة المطلوبة في التفتيح.

وصفة الخميرة والعسل واللبن لتبيض البشرة

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من العسل النحل.

طريقة التحضير والاستخدام