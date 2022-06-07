عاجل.. هجوم إسرائيلى يستهدف دمشق

جدة - نرمين السيد - وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية قبل أسابيع عن مقتل ثلاثة أشخاص فى هجوم إسرائيلى انطلق من مرتفعات الجولان، واستهدف بعض النقاط جنوبى العاصمة دمشق، وتسبب أيضا فى بعض الخسائر المادية.

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