مسئول عسكرى أوكرانى: كييف تحتاج مزيدا من الأسلحة لهزيمة روسيا

جدة - نرمين السيد - قال أوليكسى أريستوفيتش، المستشار العسكرى لرئيس الأركان الأوكرانى، اليوم الاثنين، إن بلاده تحتاج حوالى 60 قاذفة صواريخ متعددة، وهو أكثر بكثير مما وعدت به حتى الآن المملكة المتحدة والولايات المتحدة، للحصول على فرصة لهزيمة روسيا.





وأضاف أريستوفيتش، فى تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية إنه بينما يعتقد أن قاذفات الصواريخ كانت "سلاحا يغير قواعد اللعبة"، لم يتم الالتزام بإرسال ما يكفى لتغيير مجرى الحرب.

وتابع: "كلما قل عدد الأسلحة، كلما كان وضعنا أسوأ، حيث إن جنودنا سيستمرون فى الموت وسنواصل خسارة الأرض خاصة إذا قررت الدول التى لديها عشرات الأنظمة فقط التبرع بأربعة أو خمسة".

وقالت بريطانيا، اليوم، إنها ستتبرع بمجموعة من قاذفات الصواريخ المتعقبة من طراز M270، والتى تحمل صواريخ يصل مداها إلى حوالى 50 ميلا، بعد أيام قليلة من إعلان الولايات المتحدة أنها ستتبرع بأربعة أنظمة صواريخ مماثلة تعتمد على شاحنات عالية الحركة (هيمارس).

وفى المقابل، حثت وزارة الدفاع الروسية الجنود والضباط الأوكرانيين على عدم الدفاع عن نظام كييف النازى والاستسلام حفاظا على أرواحهم، بضمان الجيش الروسى لهم عودتهم إلى ذويهم سالمين.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسى إيجور كوناشينكوف، أن الجنود الأوكرانيين الذين رفضوا الدفاع عن نظام كييف المنبوذ والذى يقوده النازيون هو الشيء الوحيد الصحيح الذى يجب فعله وليس التخاذل، لاسيما وأنهم بذلك قد حافظا على حياتهم.

وأضاف كوناشينكوف: "نهيب بجميع العسكريين ومنتسبى تشكيلات الدفاع الإقليمية فى أوكرانيا الكف عن المقاومة الطائشة حفاظا على حياتهم"، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القوات الروسية من جانبها تضمن لجميع العسكريين الأوكرانيين الذين يلقون أسلحتهم طواعية المعاملة الإنسانية والعودة إلى ذويهم سالمين.