الحكومة توقع اتفاقية مشروع استثماري للرعاية الصحية بقيمة 400 مليون دولار

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 يونيو 2022 12:00 صباحاً - دوت الخليج :- بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وقعت الحكومة مع الصَّندوق السّعودي الأردني للاستثمار، اتفاقيَّة مشروع استثماري للرِّعاية الصحيَّة بقيمة 400 مليون دولار.
المشروع الاستثماري يشمل إنشاء مستشفىً جامعي بسعة (300) سرير، و(60) عيادة خارجيَّة، ومستشفى أطفال متخصص، ومبنى للرِّعاية الإسعافيَّة، وجامعة طبيَّة بسعة (600) مقعد، بمعدل (100) مقعد لكل عام دراسي.
بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إنّ المشروع يجسِّد العلاقة الوطيدة والأخويَّة بين الأردن والمملكة العربيَّة السَّعوديَّة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتابع الخصاونة: عملنا بدأب وجدٍّ مع شركائنا وأشقَّائنا في المملكة العربيَّة السّعوديَّة ليرى هذا المشروع الحيوي والمهم النور.
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