نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة جهنمية بالمسطرة هتلفي ورق العنب والكرنب بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال استخدم المسطرة يمكنكم لف ورق العنب بكل سهولة في وقت قليل للغاية بسرعة الصاروخ حيث يتواجد العديد من الطرق المختلفة التي تقوم معظم ربات البيوت دائماً باستخدامها حيث يرغبون دائماً في توفير الوقت والجهد بالطبع الذي يتم بذله في القيام بلف ورق العنب والكرنب سوف نعرض عليكم اليوم خلال هذا المقال طريقة لف ورق العنب والكرنب بكل سهولة بالمسطرة وعند تطبيق تلك الطريقة يمكنكم توفير الوقت والجهد الكبير من أجل الحصول على كمية كبيرة من المحشي في وقت قصير للغاية تابعوا معانا.

بالمسطرة لفي ورق العنب والكرنب

من الجدير بالذكر أن المحشي يعتبر من اشهر الأكلات التي يتم عملها بشكل دائم في جميع المناسبات ولكن قد تكون بكميات كبيرة للغاية لذلك ترغبون في معرفة طريقة تساعد في لف المحشي بكميات كبيرة لذلك نقدم لكم هذه الطريقة :

في البداية يجب عليكم وضع ورق العنب على طبق مسطح ويجب أن يكون مفروم بشكل جيد.

ثم بعد ذلك يتم وضع المسطرة بجانب ورق العنب أو الكرنب على حسب ثم يجب أن يتم التأكد من أن المسطرة مستقيمة بشكل صحيح على سطح الورق.

ثم يتم العمل على ضبط مسافة بين كل الورق ووضع المسطرة.

ثم يجب أن يتم وضع ملعقة من الأرز على ورق العنب أو الكرنب ويتم تقطيع الورق على شكل مربعات صغيرة.

ثم يتم وضع قطعة صغيرة للغاية من الورق على الأرز ثم يتم وضع المسطرة على الورق وشدها جيداً حتى يتكون لدينا اصبع من المحشي.

طريقة تحضير المحشي