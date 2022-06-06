نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2022 نتائج الطلاب الكويت 2022 المتوسطة والثانوية بالرقم المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع المربع الإلكتروني للنتائج 2022 أصبح من أهم المواقع وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتائج الطلاب الكويت 2022 المتوسط الصفوف السادس والسابع والثامن والتاسع، بالإضافة إلى اقتراب موعد إعلان نتائج الطلاب 2022 الكويت للصفين العاشر والحادي عشر، ومع إعلان النتيجة سوف يزداد البحث بصورة كبيرة عن المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2022، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقع ثقفني المتميز لنوضح لكم طريقة استخراج نتائج الطلاب المتوسط وجميع المراحل، عبر رابط موقع المربع الإلكتروني للنتائج ورابط وزارة التربية الكويتية.

قامت وزارة التربية بتجهيز كافة المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات لأداء الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، حيث يؤدي طلاب الصف العاشر والحادي عشر الثانوي، بالإضافة إلى طلاب المرحلة المتوسطة الصف السادس والسابع والثامن والتاسع الاختبارات من يوم الأحد 29\06\2022، ومن المقرر أن تنتهي الاختبارات في يوم الاثنين الموافق 06\06\2022، لذلك هناك حالة قلق وتوتر انتابت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور انتظاراً لإعلان النتيجة.

موقع المربع الإلكتروني للنتائج 2022

يعد موقع المربع الإلكتروني لنتائج الطلاب app.moe.edu.kw من أهم المواقع الإلكترونية بالنسبة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث يتم من خلاله إعلان النتائج ورفعها من قبل وزارة التربية الكويتية، ويستطيع الطالب بكل سهولة استخراج النتائج وهو جالس في مكانه، دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية والتعرض للازدحام والاختلاط والإصابة بالأمراض.

رابط نتائج الطلاب الكويت 2022 app.moe.edu.kw

يتم استخراج نتائج الطلاب الكويت 2022 إلكترونياً من خلال موقع المربع الإلكتروني، وقد وفرت وزارة التربية الكويتية هذا الرابط لاستخراج النتائج من خلاله، وهو موقع يتمتع بسيرفر قوي حتى يستوعب الضغط المتوقع عليه من قبل الطلاب والطالبات لاستخراج النتائج الخاصة بهم، يستطيع الطالب استخراج نتائج الطلاب المتوسط بالطريقة التالية:-

الدخول مباشرةً على رابط وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw.

النقر على أيقونة (قائمة الطالب) وهي موجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

النزول لأسفل واختيار نتائج الطلبة.

أو من خلال الدخول مباشرةً على رابط المربع الإلكتروني لنتائج الطلبة app.moe.edu.kw.

اختيار المرحلة والصف الدراسي وإدخال الرقم المدني والنقر على بحث.

انطلاق اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية

غدا الأحد ٢٠٢٢/٥/٢٩ فيما تبدأ اختبارات الصف الثاني عشر الأحد ٢٠٢٢/٦/١٢. pic.twitter.com/Co0RwBG9d5 — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) انطلاق اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية

غدا الأحد ٢٠٢٢/٥/٢٩ فيما تبدأ اختبارات الصف الثاني عشر الأحد ٢٠٢٢/٦/١٢. pic.twitter.com/Co0RwBG9d5 — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) May 28, 2022

المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2022

كما هو معروف ومتبع في نتائج الكويت أنه يتم رفع نتائج المدارس تباعاً. لذلك نجد بحث مكثف عن ما هي المدارس التي رفعت النتائج الكويت 2022. ويتمكن الطالب من معرفة ذلك بالدخول على رابط وزارة التربية والاطلاع على هذه المدارس بعد الإعلان بشكل رسمي عن النتائج. وسوف نوافيكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز بكل جديد خاص بالنتائج فقط تابعونا.

موعد امتحانات الصف الثاني عشر للتعليم الديني

أكد أنور عبد الغفور مدير إدارة التعليم الديني بوزارة التربية أن إدارة التعليم الديني تبذل قصارى جهدها نحو تهيئة الظروف المناسبة أمام الطلاب والطالبات لأداء الامتحانات النهائية دون شكوى. وأكد أنور عبد الغفور أن المعاهد الدينية سوف تستقبل أبنائها الطلاب والطالبات يوم الثلاثاء بتاريخ 07\06\2022 لأداء مادة القرآن الكريم حفظاً وتلاوة. ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس القادم الموافق 23\06\2022 وأخر المواد هي مادة المنطق.