نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022 جميع المحافظات برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022. الأيام الماضية تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي 2021/2022، وذلك على مستوى جميع المحافظات بالجمهورية فقد تم اعتماد نتائج محافظة القاهرة من قبل اللواء سيد عبدالعال محافظ القاهرة، وذلك بنسبة نجاح بلغت 83 % من إجمالي عدد الطلبة والطالبات المتقدمين لاختبارات الشهادة الإعدادية هذا العام، حيث وصل عدد المتقدمين للامتحان الخاصة بأخر العام 186273 طالب وطالبة، ثم إثبات حضور 180891 طالب وطالبة اجتاز منهم الامتحانات بكل نجاح 147653 طالب وطالبة، ويمكن الأن استخراج النتائج الخاصة بهم من موقع وزارة التربية والتعليم. ودعونا نوضح لكم من خلال الخطوات التالية كيفية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا.

استعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022

إشارات وزارة التربية والتعليم أنه بمجرد اعتماد نتائج الطلاب من قبل المحافظين يمكن استخراجها بواسطة رقم جلوس الطالب عبر تنفيذ عدد محدد من الخطوات، وفيما يلي الخطوات الخاصة بالاستعلام عن النتيجة حتى يتم الوصول إليها بأسرع وقت ممكن وبأقل مجهود:

يتم الذهاب إلى منصة وزارة التربية والتعليم الرسمية على الإنترنت.

الدخول تبويب نتائج الطلاب ثم الانتقال إلى نتائج الصف الثالث الإعدادي.

اختيار محافظة الطالب وإدارته التعليمية.

يتم إدخال رقم جلوس الطالب واسمه بالكامل في المكان المحدد لذلك.

النقر على عرض النتيجة.

يجد الطالب أمامه درجاته في المواد الدراسية والإضافية التي قدم امتحانها خلال شهر مايو الماضي.

ظهور نتائج الإعدادية محافظة البحر الأحمر

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الامور في مختلف المحافظات ظهور النتيجة . وخلال الايام القادمة سيتم تباعاً يتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة في المحافظات المصرية واحدة تلو الأخرى، فقد قام محافظ البحر الأحمر باعتماد نتائج الطلاب بالمحافظة في حين أكد وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ هشام منير، أن إجراءات تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بالطلبة والطالبات تتم بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كوفيد 10 للحفاظ على المدرسين المشاركين في أعمال الكنترول، مضيفا بأن تتم عمليات التصحيح مع مراعاة القواعد بكل صرامة وتحقيق مبدأ الشفافية. وجاري الانتهاء من باقي المحافظات وتابعوا معنا باستمرار سنوافيكم بالتفاصيل وباقي المحافظات يومياً.

تقسيم الدرجات فى الصف الثالث الاعدادي