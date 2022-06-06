أستراليا تعرب عن رغبتها فى تعزيز أمن المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وقالت بينى وونج، عقب لقائها رئيس وزراء تونجا، هواكافاميليكو سياوسى سوفالينى، إنها ناقشت مع المسئولين قضايا تغير المناخ وجهود إعادة البناء بعد الزلزال المدمر وأمواج المد التى ضربت البلاد والأمن الإقليمى.

وأضافت: "لسنا حكومة أو دولة تريد أن تأتى وتخبر (تونجا) بما يجب عليها فعله.. أستراليا تعتبر نفسها جزءا من عائلة المحيط الهادئ ونريد التعامل مع الأمن الإقليمى، ليكون مسئولية أسرة المحيط الهادئ، وسنواصل التواصل مع أصدقائنا وشركائنا فى المنطقة بشأن هذا الملف".

من جانبه، أعرب رئيس وزراء تونجا هواكافاميليكو سياوسى سوفالينى عن تقدير بلاده لزيارة وزيرة خارجية أستراليا بعد بضع أيام من توليها المنصب، فيما تعد الزيارة إشارة على التزام الحكومة الأسترالية القوى بتعزيز العلاقات الثنائية والتواصل مع المنطقة.

وفى غضون ذلك، التقت بينى وونج فى بابوا غينيا الجديدة برئيس وزراء البلاد جيمس ماراب، كما توجهت وونج إلى تيمور الشرقية، وهى المحطة الأخيرة فى جولتها والتى تشمل ثمانى دول فى المنطقة.

وأجرت وانج جلسة مباحثات مع نظيرتها التيمورية الشرقية أدالجيزا ماجنو، وقالت الأخيرة: "تتمتع الدولتان بعلاقات قوية على مدار العشرين عاما الماضية"، فيما وقع المسئولان على اتفاقيات تتعلق بمصايد الأسماك والمياه.

يذكر أن وزيرة الخارجية الأسترالية كانت تأمل فى جولتها لجزر المحيط الهادئ توقيع اتفاق متعدد الأطراف مع 10 دول فى جنوب المحيط الهادئ يغطى كل المجالات من الأمن إلى صيد الأسماك، بينما لم تتمكن من التوصل إلى توافق فى الآراء بشأن تلك الصفقة، لكنها حققت مكاسب أقل من المأمول من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية مع العديد من البلدان التى توجهت إليها.

وتسبب النشاط الدبلوماسى من قبل الصين، وخاصة فيما يتعلق بأمن المحيط الهادئ، فى قلق عميق بين بعض الدول الجزرية وكذلك فى مناطق أبعد فى كانبيرا وواشنطن.