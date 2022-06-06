بايدن: السعودية شريك مهم على الصعيدين الإقليمى والدولى

وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستستمر فى دعم السعودية للدفاع عن نفسها.
وبين البيت الأبيض، أن المملكة تعرضت إلى أكثر من 500 هجوم، وفق ما نقلته مراسلة "العربية" فى واشنطن.
وكانت واشنطن أعلنت الخميس الماضى أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان كان لهما دور حيوى فى تمديد الهدنة فى اليمن.
كما رحب الرئيس الأمريكى، بتمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة بين طرفى الصراع فى اليمن. وقال إن السعودية أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال التصديق على البنود وتنفيذها.
وأضاف بايدن فى بيان "كان الشهران الماضيان فى اليمن من بين الفترات الأكثر سلما منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل سبع سنوات بفضل الهدنة التى أبرمت فى أبريل".
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