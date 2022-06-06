عاجل.. أول تعليق لجونسون بعد نجاته من سحب الثقة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، طالب جونسون بوضع الخلافات جانبا التى تنشرها وسائل الإعلام، موضحا "نحن بحاجة للعمل معا من أجل بريطانيا". وأكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون "سنواصل التركيز على أولوياتنا وتحسين مستوى المعيشة للبريطانيين". وانطلقت فى وقت سابق اليوم الاثنين، عملية التصويت لأعضاء حزب المحافظين فى مجلس العموم البريطانى لسحب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون، إلا أنه فاز بنسبة 59% ضد سحب الثقة منه.

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