جدة - نرمين السيد - اتجهت العاصفة الاستوائية "أليكس"، وهى أول عاصفة مسماة فى موسم الأعاصير فى المحيط الأطلنطى، إلى طريق قريب من أرخبيل برمودا البريطانى، اليوم الاثنين، بعد اجتياح أجزاء من فلوريدا وتسبب فى مقتل ثلاثة بكوبا.





وأوضح المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير -فى بيان اليوم- أن العاصفة أليكس تحولت إلى عاصفة استوائية فى وقت مبكر من أمس الأحد عندما تحركت فوق المحيط الأطلنطى بعد رحلتها عبر فلوريدا، حيث تسببت فى قطع الطرق وهطول أمطار. وقال المركز إن "أليكس" ضعفت وبلغت سرعتها القصوى 105 كيلو مترات فى الساعة فى وقت مبكر من اليوم، ومن المتوقع أن تضعف أكثر غدا الثلاثاء، وكانت سرعة مركز الإعصار 220 كيلومترًا شمال غرب برمودا، وتتجه إلى الشرق والشمال الشرقى بسرعة 45 كيلومترًا فى الساعة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الحركة حتى يتم امتصاص العاصفة يوم غد. وقال وزير الأمن القومى فى برمودا مايكل ويكس إن خدمات الطوارئ تتابع العاصفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العاصفة الاستوائية أليكس تتجه نحو برمودا بالمحيط الأطلنطى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.