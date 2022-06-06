جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، ماريا رييس ماروتو - حسبما ذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم السبت- إن المصطافين من المملكة المتحدة لا يزالوا فى حاجة إلى إبراز نتيجة سلبية لاختبار فيروس كورونا من أجل دخول البلاد.
كما أن الأطفال دون سن الـ 12 عاما ليسوا فى حاجة إلى إظهار دليل على حصولهم على التطعيم المضاد للفيروس أوخضوعهم لأى اختبارات، وتطبق تلك القاعدة فى جميع أنحاء إسبانيا، بما فى ذلك جزر الكنارى فى المحيط الأطلسى وجزر البليار شرق البلاد.
كما لفتت القناة الإخبارية الأوروبية إلى أنه على عكس عدد من الدول الأوروبية الأخرى، فإن إسبانيا لم تلغ قيود السفر بالكامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليمات جديدة من إسبانيا بخصوص الوافدين من الاتحاد الأوروبى ومنطقة شنجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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