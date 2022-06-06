العالم اليوم - "هجوم" إسرائيلي يستهدف دمشق

انتم الان تتابعون خبر "هجوم" إسرائيلي يستهدف دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يونيو 2022 11:16 مساءً - أوردت وسائل إعلام رسمية سورية أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على العاصمة دمشق.

ولم ترد تفاصيل حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع السورية قبل أسابيع عن مقتل ثلاثة أشخاص في هجوم إسرائيلي انطلق من مرتفعات الجولان، واستهدف بعض النقاط جنوبي العاصمة دمشق، وتسبب أيضا في بعض الخسائر المادية.