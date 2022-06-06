ظهرت حالاً: نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2022 برقم الجلوس والاسم الصف الثالث الاعدادي على موقع مديرية التربية والتعليم

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2022 في إطار الخدمات التي يقدمها لكم بوابة ثثقفني لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل سهولة الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة المنيا الترم الثاني، بعد أن خاض الطلاب امتحانات الدور الاول من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي يوم الخميس من الأسبوع ما قبل الماضي، وطوال تلك الفترة، توجد حالة من الرتقب من أجل إعلان نتيجه الشهاده الاعداديه المنيا برقم الجلوس الخاص بالطالب.

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وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا ، أن موقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا بدأ يستعد لاستقبال طلبات الجمهور من أجل الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2022 بالاسم فقط ورقم الجلوس، حيث من المقرر ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا بعد اعتمادها من المحافظ عقب ساعات معدودات.

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وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية خاصة، أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 المنيا الترم الثاني سوف تصدر اليوم الثلاثاء رسميا عقب اعتمادها من السيد المحافظ، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح والرصد انتهت وكذلك أعمال المراجعة ثم يتم اعتماد درجات الطلاب.

فيما أكد المصادر على ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية المنيا 2022 برقم الجلوس والاسم نتيجة الصف الثالث الاعدادي المنيا على موقع مديرية التربية والتعليم مرتفعة مقارنة بالعام الماضي.

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