وقالت الخارجية الكويتية وفقا لوكالة الانباء الكويتية "كونا " اليوم إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية "الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية" بالإضافة الى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين – دولة الكويت – سلطنة عمان – دولة قطر – ودولة الامارات العربية المتحدة.
وأضافت الخارجية الكويتية أن تلك الإجراءات جاءت استكمالا للجهود التى يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما أنها تؤكد على حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التى تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.
وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية فى الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكويت: تصدر قرارا بإدراج عدد من الأسماء والكيانات كجماعات إرهابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.