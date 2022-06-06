الكويت: تصدر قرارا بإدراج عدد من الأسماء والكيانات كجماعات إرهابية

جدة - نرمين السيد - أصدرت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل فى وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين قرارا بإدراج عدد من الأسماء والكيانات كجماعات إرهابية.





وقالت الخارجية الكويتية وفقا لوكالة الانباء الكويتية "كونا " اليوم إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية "الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية" بالإضافة الى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين – دولة الكويت – سلطنة عمان – دولة قطر – ودولة الامارات العربية المتحدة.

وأضافت الخارجية الكويتية أن تلك الإجراءات جاءت استكمالا للجهود التى يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما أنها تؤكد على حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التى تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية فى الدولة.