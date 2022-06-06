لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 يونيو 2022 10:06 مساءً - دوت الخليج :- توقع مصدر دبلوماسي لبناني التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في شهر تموز المقبل دون تعقيدات أو تعديل على مهمتها.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن التمديد سيكون وفق القواعد المألوفة المتبعة منذ عام 2007 دون أي تعديل، مشيرا إلى الموقف اللبناني الحاسم لجهة التمسك بمهام اليونيفيل وتعاونها مع الجيش، والرغبة الدولية شبه العامة بالحفاظ على الهدوء القائم عند الحدود في جنوب لبنان، وعدم إفساح المجال لأي توتر، الأمر الذي دفع باتجاه التمديد الروتيني بعيدا عن تعديل المهام.

إلى ذلك، اجتازت قوة من الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، السياج التقني الحدودي مع لبنان عند حدود بلدة ميس الجبل اللبنانية لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد مصدر أمني لبناني في بيروت، بأن القوة الإسرائيلية مشطت المنطقة المتحفظ عليها دوليا دون خرق الخط الأزرق الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة.

--(بترا)

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