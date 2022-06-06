نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “pdf صدرت”: نتائج السادس الابتدائي 2022 كركوك الدور الاول بالرقم الامتحاني والاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 كركوك، يبحث الطلاب والطالبات في حالة من القلق والترقب عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في عموم محافظات العراق، ومن خلال هذا المقال عبر ثقفني، حيث أننا سوف نتعرّف على كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي كركوك 2022 الدورة الاولى، وسوف نتعرف أيضًا على أبرز التفاصيل.

ما زال موقعكم ثقفني يقدم متابعة حصرية لكل ما يخص نتائج السادس في مختلف المحافظات، ولكن بالنسبة إلى محافظة كركوك، فإن مصادر ما أكدت أنها باتت قريبة من الظهور، حيث لن يتجاوز إعلان نتيجة الصف السادس كركوك ساعات، وقد تم التأكيد على انتهاء أعمال التصحيح.

نتائج السادس الابتدائي 2022 كركوك

فيما أعلن وزير التربية، خلال تصريح صحفي لإحدى القنوات العراقية الإخبارية الشهيرة، أن نتائج السادس الابتدائي 2022 كركوك موقع نتائجنا سوف تظهر في القريب العاجل، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح انتهت، كما أن أعمال المراجعة بدأت منذ ساعات قليلة.

في الساعات الاولى من صباح اليوم، وزارة التربية العراقية، قد أعلنت رسميا عن ظهور نتائج السادس الابتدائي محافظة كركوك، ويمكن للطلاب الاستعلام عن العلامات بصيغة pdf لكافة الطلاب في المدارس الحكومية، وتم التأكيد على أن نتائج عموم المحافظات سوف تظهر بداية من اليوم السبت وحتى منتصف هذا الأسبوع على أقصى تقدير.

كيفية استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي كركوك

سوف يقوم موقع نتائجنا بتوفير رابط الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2022 كركوك

هذا الرابط قد يكون رابط موقع مباشر تابع لموقع مديرية التربية والتعليم محافظة كركوك ومن خلاله تقوم بإدخال رقم الجلوس والضغط على زر استظهار الدرجات

أو يتم توفير رابط جوجل درايف لسجلات وكشوفات الطلاب على هيئة ملف pdf

في كلا الحالات موقع ثقفني سوف ينشر لكم الرابط في هذا المقال فتابعونا من حين لاخر

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 نتائجنا

تم التأكيد على أن الساعات المقبلة القليلة هي الموعد النهائي لظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 محافظة كركوك، حيث أوضح المصدر المسؤول بخصوص عدد الطلاب الناجحين وعدد اطللاب الراسبين، أن نسبة النجاح من الطلاب والطالبات في عموم المدارس مرتفعة للغاية ومُبشرة جداً مقارنة بالعام السابق ذاته.

هذا ويمكنك عزيزي الطالب / ولي الأمر كتابة رقم الجلوس الخاص بك في تعليق في أسفل المقال تصلك نتائج السادس الابتدائي 2022 كركوك من موقعكم ثقفني.