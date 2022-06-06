“thaqfny_natiiga” استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2022 بالاسم

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عمر شويل - جدة يترقب طلاب الشهادة الإعدادية في مختلف انحاء محافظة المنوفية في هذا التوقيت بالتعرف على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022، وذلك بعدما أعلن الدكتور هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية تفاصيل الإعلان عن نتائج الطلاب وكيفية الحصول عليها الكترونيا باستخدام اسم الطالب ورقم الجلوس، أن نتيجة الشهادة الإعدادية، وقد أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية أنه من المقرر أن تظهر نتيجة اللي خلال نهاية الأسبوع الجاري وذلك عقب الانتهاء من أعمال المراجعة ورصد الدرجات، وسوف نرصد من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني محافظة المنوفية 2022.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني محافظة المنوفية 2022

وقد أشوف وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة قد قام باطلاقها خلال الساعات الاخيرة انه قد تم رسميا الانتهاء أعمال تصحيح الاوراق، وأن جميع المراكز الخاصة بالتصحيح اعمل في هذا التوقيت على المراجعة ورصد الدرجات من قبل اللجنة المكلفة تحت إشراف الدكتورة أمانة قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وقد أشارت المديرية رسميا أنه سوف يتم الاعتماد نهاية الأسبوع الجارى من قبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، والتي يعقبها مباشرة الاعلان عن نتائج الطلاب الكترونيا من خلال موقع المديرية.

امتحانات الترم الثاني الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية

وقد كانت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثانى لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية قد بدأت رسميا في يوم السبت الموافق 21 مايو الماضي ، حيث أدى طلاب الفصل الدراسي الثاني على نحو 83.839 طالب وطالبة الامتحانات في 400 لجنة إمتحانية مؤمنة ومنتظمة بمشاركة 14.302 معلم وذلك في جميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق محافظة المنوفية على مدارس ستة أيام متصلة وانتهت الخميس 26 من مايو الماضى.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة المنوفية

ويمكن استخراج نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في جميع انحاء محافظة المنوفية فور اعلان النتيجة مباشرة من خلال اتباع الخطوات التالية.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

الدخول الى موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية مباشرة.

يتم اختيار الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

ادخال الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب ثم اختيار اظهار النتيجة.

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