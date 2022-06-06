نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “pdf” صدرت نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة الدور الاول برقم المقعد والاسم والمدرسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة والتي سوف نتعرف عليها من خلال هذا الموضوع، حيث يبحث الطلاب والطالبات في حالة من القلق والترقب عن رابط نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في عموم محافظات العراق، ومن خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، سوف نتعرّف على كيفية استخراج نتائج السادس الابتدائي البصرة 2022.

ما زال موقعكم ثقفني يقدم متابعة حصرية لكل ما يخص نتائج السادس العراق في مختلف المحافظات، وعلى صعيد محافظة البصره، فإن مصادر ما أكدت أنها باتت قريبة من الظهور، حيث لن يتجاوز إعلان نتيجة الصف السادس بصره ساعات، وعلى الأكثر لن تتأخر عن مطلع الأسبوع المقبل في أسوأ الظروف، تم التأكيد على انتهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، على أن يوفر لكم موقغ ثقفني ملف النتيجة على شكل pdf او على شكل موقع محدد تدخل فيه رقم الامتحاني الخاص بك.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، خلال تصريح صحفي لإحدى القنوات العراقية الإخبارية الشهيرة، أن نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة موقع نتائجنا سوف تظهر في القريب، مشيراً إلى أن أعمال التصحيح انتهت، كما أن أعمال المراجعة بدأت منذ أيام قليلة، ومن المتوقع أن ينتهى منها خلال ساعات، على أن يتم اعتماد نتائج السادس العراق 2022 قريبا للغاية وسوف نوافيكم بكل جديد.

ثقفني ما زال يقدم متابعة شاملة لنتائج الامتحانات الابتدائية، حيث أنه في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت، وزارة التربية العراقية، قد أعلنت رسميا، عن ظهور نتائج السادس الابتدائي محافظة البصرة، ويمكن الاستعلام عن العلامات الخاصة بكافة الطلاب ، علاوة على على أن نتائج الابتدائي في عموم المحافظات سوف تظهر بداية من اليوم السبت وحتى منتصف هذا الأسبوع على أقصى تقدير.

كيفية استخراج نتائج الصف سادس ابتدائي 2022 البصره

سوف يقوم موقع نتائجنا بتوفير رابط الحصول على نتائج السادس الابتدائي 2022 البصرة

هذا الرابط قد يكون رابط موقع مباشر تابع لموقع مديرية التربية والتعليم.

من خلاله تقوم بإدخال رقم الجلوس والضغط على زر استظهار الدرجات

أو يتم توفير رابط جوجل درايف لسجلات وكشوفات الطلاب على شكل ملف pdf

في كلا الحالات موقع ثقفني سوف ينشر لكم الرابط في هذا المقال فتابعونا من حين لاخر

نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 نتائجنا

تم التأكيد على أن الساعات المقبلة القليلة هي الموعد النهائي لظهور نتائج السادس الابتدائي 2022 محافظة البصرة، حيث أوضح المصدر المسؤول بخصوص عدد الطلاب الناجحين وعدد اطللاب الراسبين، أن نسبة النجاح من الطلاب والطالبات في عموم المدارس مرتفعة للغاية ومُبشرة جداً مقارنة بالعام السابق ذاته.

تحديث: الجدير بالذكر أن نتائج الصف السادس الابتدائي صدرت في عموم محافظات العراق حيث لم يتبقى إعلان سوى نتائج ثلاثة محافظات فقط، وهي كركوك والبصرة وواسط، على أن تُعلن نتائج السصف السادس الابتدائي الدور الاول محافظة البصرة 2022 بالاسم والرقم الامتحاني خلال ساعات.