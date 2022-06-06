نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 بالرقم الامتحاني جميع المحافظات pdf وزارة التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 حيث يهتم عدد كبير من طلاب الصف السادس الابتدائي في جميع أنحاء المحافظات العراقية المختلفة بالاستعلام عن نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022، وهي الامتحانات التي تم أداؤها بناءً على جدول رسمي معتمد من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، والتي جاءت من خلال المدارس بشكل حضوري لجميع الطلاب، ومن ثم بدأت كذلك عمليات تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب وكذلك رصد الدرجات من خلال لجان ومراكز التصحيح المختلفة والمعتمدة رسميا، وسوف نسلط الضوء الآن لجميع الطلاب على طريقة استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 بجميع المحافظات العراقية.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2022

وبالتزامن ما رغبة الطلاب الملحة في الاستعلام عن نتيجة امتحانات الدور الأول الوزاري والخارجي والتمهيدي لطلاب الصف السادس الابتدائي في العراق، فنجد أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت بشان يتضمن اقتراب الانتهاء من رصد النتائج الخاصة بالطلاب، ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان رسميا عن نتائج الطلاب بجميع المحافظات بشكل عام، وذلك بعد إتمام تصحيح الامتحانات وبداية اعتماد النتيجة من قبل كل محافظة على حدة، وقد أشارت وزارة التربية والتعليم أنه قد تم تفعيل الموقع الإلكتروني المخصص استخراج النتيجة، وذلك في إطار تقديم الخدمات التعليمية للطلاب بشكل إلكتروني يسهل على الطلاب الحصول على النتيجة بالرقم الامتحاني فقط بدون الحاجة إلى الانتظار للتعرف على النتائج من خلال المدارس.

استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي في العراق 2022 جميع المحافظات

ويمكن لكافة الطلاب الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية بشكل عام الاستعلام بسهولة بشكل إلكتروني عن نتيجة امتحانات الدور الأول، بالإضافة إلى إمكانية استخراج النتيجة من قبل أولياء الأمور، وذلك عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، من خلال الرابط التالي مباشرة.