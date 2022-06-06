رابط مؤسسة الشيخ زايد للتوظيف الإماراتية zayedchf.gov.ae التقديم على الوظائف الخالية الشاغرة

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عمر شويل - جدة رابط مؤسسة زايد للتوظيف zayedchf.gov.ae الإماراتية التي تُتيح التوظيف Employment والتقديم على الوظائف الخالية الشاغرة لكافة المؤهلات بدأ من الحاصلين على الثانوية العامة والدبلوم العام والعالي حتى الحاصلين غلى الماجستير والدكتورة، وتقدم مؤسسة زايد Zayed Foundation الخيرية للتوظيف خدمة جليلة للمواطنين والمُقيمين على الأراضي الإماراتية، وهي إهم مؤسسات العمل الخيري والإنساني هذا بجانب ما تقدمة مؤسسة زايد للعمل الخيري والإنساني من مساعدات في شتى المجالات، بدأ من المساعدة المالية والتعليمية والطبية وغيرها من المساعدات الأخرى، ولا يقتصر أمر الماعدات على مواطني دولة الإمارات فقط، بل يستفيد من تلك المساعدات المُقيمين ومواطني البلدان الأخرى، وحديثنا اليوم سيقتصر على الوظائف الإماراتية المتاحة من خلال مؤسسة الشيخ زايد للتوظيف، ورابط التقديم على تلك الوظائف وطريقة وخطوات التسجيل.

رابط مؤسسة الشيخ زايد للتوظيف الإماراتية zayedchf.gov.ae تقديم وظائف شاغرة

طريقة التقديم في مؤسسة زايد الخيرية على وظائف للمواطنين والمُقيمين تبدأ بزيارة رابط مؤسسة زايد الخيرية، واتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط التقديم لوظيفة بمؤسسة زايد للعمل الخيري والإنساني .

. إدخال الاسم بالكامل في الخانة المُخصصة لذلك.

اختيار أخر مؤهل دراسي حصلت عليه.

الجامعة التي حصلت منها على مؤهلك الدراسي.

سنة التخرج من الجامعة.

المسمي الوظيفي لأخر وظيفة عملت بها.

اختيار نوع العمل الذي ترغب في التسجيل به.

ذكر عدد سنوات الخبرة في مجال عملك.

كتابة رقم الهاتف المتحرك.

البريد الإلكتروني.

الراتب المتوقع بالدرهم.

إدخال تاريخ ميلادك.

جنسيتك وإذا ما كنت مقين أو مواطن.

الموقف من الخدمة العسكرية للمواطنين.

إرفاق السيرة الذاتية الخاصة بك باستخدام صيغة pdf بعد النقر على زر إرفاق السيرة الذاتية.

كيف تحصل على وظيفة بالإمارات

بعد تعبئة جميع ما سبق من بيانات ومعلومات للمتقدم لشغل وظيفة بدولة الإمارات على رابط مؤسسة زايد للتوظيف، يتم الضغط على أيقونة حفظ أسفل صفحة التسجيل، وبذلك يكون قد اكتمل الطلب الذي تقدمت به للحصول على وظيفة على رابط مؤسسة الشيخ زايد للتوظيف بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ألية التوظيف على رابط مؤسسة زايد الخيرية لوظائف الإمارات الشاغرة

أما عن ألية التوظيف بعد تقديم الطلب والتسجيل على رابط مؤسسة زايد، سيتم دراسة طلبك لترشيحك للوظيفة التي تناسب مؤهلك وخبرتك، وسيتم التواصل معك من خلال رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله أو من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك التي سجلته على رابط التقديم.

دور مؤسسة الشيخ زايد في مجال العمل الخيري والإنساني

وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة زايد أصبحت من المؤسسات الخيرية الرائدة في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، وذلك سيراً على درب مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة “الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان” طيب الله ثراه، وتسعى المؤسسة دائما في مد يد المساعدة والعون للمحتاجين بكافة أرجاء المعمورة، وذلك بلا تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين.

ويتميز عطاء ومساعدات مؤسسة زايد الخيرية بكونه عطاء بكرامه، إذ نحرص المؤسسة على تقديم مساعداتها لكافة الشعوب دون تمييز باحترام لحقوق الإنسان وصوناً لكرامته، ويجب الإشارة إلى أن مؤسسة زايد الجيرية تتميز بالجاهزية الدائمة لإغاثة المتضررين من الكوارث والأزمات بكافة بلدان العالم.