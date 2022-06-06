بسبب استبعاد كوبا وفنزويلا .. رئيس المكسيك يقاطع قمة الأمريكيتين في لوس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 09:28 مساءً - أعلن رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه لن يشارك في قمة الأمريكيتين اليوم الإثنين في لوس أنجلوس، لاستبعاد الولايات المتحدة دولًا معينة منها، في إشارة إلى كوبا، وفنزويلا، ونيكاراجوا.

وقال أوبرادور للصحفيين: "لن أحضر القمة التي لم تُدع إليها كل دول أمريكا. أؤمن بضرورة تغيير السياسة التي فرضت منذ قرون، الإقصاء".

ورئيس المكسيك، وهو أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في المنطقة، وهدد منذ أسابيع بمقاطعة القمة إذا استبعدت الولايات المتحدة كوبا، وفنزويلا، ونيكاراغوا، وهو ما ألمحت إليه إدارة الرئيس جو بايدن.

وكانت أعلنت السلطات المكسيكية، أن حصيلة ضحايا الإعصار أغاثا الذي ضرب جنوب المكسيك وتسبب بفيضانات وانزلاقات تربة ارتفعت إلى 10 قتلى و20 مفقودًا.

وقال أليخاندرو مورات حاكم ولاية أواكساكا لإذاعة فورمولا إنّه ”في الوقت الراهن، هناك حوالي 20 شخصًا في عداد المفقودين، معظمهم في الجبال العليا“، مضيفًا أنّ ”السلطات المحلية أفادت مبدئيًّا بسقوط عشرة قتلى“.

وفي تصريح للصحفيين قال الحاكم إنه ”عندما وصل آغاثا إلى اليابسة، وآغاثا هو أول إعصار لهذا الموسم في شرق المحيط الهادئ، وقد ضرب الأسبوع الماضي منتجعات سياحيّة على شواطئ في جنوب غرب المكسيك، حاملًا رياحًا عاتية وأمطارًا غزيرة وسيولًا.

وآغاثا هو أقوى إعصار يضرب اليابسة على الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ منذ بدء رصد الأعاصير عام 1949، وفق المركز الأمريكي للأعاصير.

وواصل الإعصار تقدّمه أمس الثلاثاء باتجاه جنوب ولاية فيراكروز الشرقية، على حدود خليج المكسيك، ممّا تسبّب بهطول أمطار غزيرة في هذه المنطقة وفي جنوب البلاد.