روسيا: نحتفظ بحقنا فى قصف مراكز صنع القرار بعد تسلم كييف صواريخ جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال نيبينزيا، فى اجتماع لمجلس الأمن حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الاثنين: "لا نحتفظ فقط بحقنا فى إبعاد تهديد القوات الأوكرانية عن روسيا وجمهوريتى دونباس إلى مسافة تساوى مسافة التدمير المحتملة للصواريخ الجديدة، ولكن أيضا لضرب مراكز اتخاذ القرارات باستخدام مثل هذه الأنواع من الأسلحة".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد حذر فى وقت سابق من أنه إذا تلقت كييف صواريخ بعيدة المدى، فإن روسيا ستضرب مواقع كانت خارج دائرة أهدافها فى أوكرانيا حتى الآن.
واعتبر بوتين أن توريد الصواريخ الأمريكية إلى أوكرانيا لا يغير شيئا فى الحقيقة، إذ أنه كانت لدى كييف صواريخ ذات نفس المدى، والتوريدات الجديدة ليست ببساطة إلا "تعويضا عن الخسائر" التى تكبدتها قوات كييف.
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