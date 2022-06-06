زاخاروفا: حظر استيراد النفط الروسى يفاقم الوضع فى الولايات المتحدة وأوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضافت زاخاروفا -حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين- أن "الحظر المفروض على أكبر منتج للطاقة يزيد الأمور سوءًا، وليس لدى الولايات المتحدة مخارج، وكانت هناك تسريبات فى عدد من وسائل الإعلام تفيد بأن الولايات المتحدة تدفع عمالقة النفط -بما فيها شركة "شيفرون"- للتعاون مع فنزويلا، متعهدة بالحماية من العقوبات".
وتابعت زاخاروفا أن "المبعوثين الأمريكيين يبحثون بشكل عاجل عن النفط والغاز فى جميع أنحاء العالم، أولًا وقبل كل شئ، لأنفسهم، وثانيًا للأوروبيين الذين جروهم إلى مستنقع العقوبات هذا".
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