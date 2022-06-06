رئيس وزراء بريطانيا يواجه تصويتًا على الثقة قد يطيح به من السلطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:26 مساءً - يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، تصويتًا قد يطيح به من السلطة في الوقت الذي انقلب فيه عدد متزايد من المشرعين في حزبه المحافظ الحاكم على زعيمهم بعد سلسلة من الفضائح.

ومن المقرر أن يجرى التصويت اليوم الإثنين، وسيتم إجراء التصويت بعد أن قدم العشرات من المشرعين المحافظين رسائل بحجب الثقة عن قيادته.

وإذا خسر جونسون في نتيجة التصويت، فأنه سيتم الإطاحة به.

وأثار رئيس الوزراء البريطاني، غضبًا في جميع أنحاء البلاد بعد الكشف عن سلسلة من الأحزاب التي انتهكت قواعد إغلاق فيروس كورونا داخل مقر إقامته رقم 10 في داونينج ستريت ومكتبه على مدار العامين الماضيين.

وتم تغريمه وعشرات آخرين من قبل الشرطة للأحزاب، بعد أن نفى في السابق انتهاك أي قواعد.

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وأدي الغضب على مستوى البلاد إلى انقسام كبير في حزب جونسون المحافظ، وكثير منهم قلقون بشأن استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن فضيحة “بارتي جيت” تسببت في تحول ملايين الناخبين ضدهم.

واستيقظت الحكومة مع هذا الخمار العظيم بعد عطلة نهاية أسبوع اليوبيل البلاتيني التي احتفلت فيها البلاد بالملكة إليزابيث الثانية غير السياسية والشعبية على نطاق واسع.