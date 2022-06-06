رئيس السيادة السودانى يجدد التزامه باستكمال المرحلة الانتقالية

وحسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أطلع رئيس مجلس السيادة خلال لقائه اليوم الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى والإيجاد بحضور السفير على الصادق وزير الخارجية المكلف، على ترتيبات بدء الحوار المباشر بعد غد الأربعاء.
وقال السفير على الصادق وزير الخارجية المكلف فى تصريح صحفى أن الآلية أعربت عن ترحيبها بقرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، لافتاً إلى أن الآلية الثلاثية قدمت تنويرًا لرئيس المجلس حول سير ومجريات المشاورات خلال الفترة الماضية والخطوات الجارية فى أعقاب إعلان بدء الحوار المباشر بين الفرقاء السودانيين.
وأشار وزير الخارجية إلى أن اللقاء استعرض الموضوعات التى سيتم طرحها خلال عملية الحوار المباشر يوم الأربعاء والهدف من طرحها والمخرجات المتوقعة من الحوار.
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