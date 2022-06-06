بلينكن يشارك فى قمة الأمريكتين لمناقشة بناء مستقبل ديمقراطى ومستدام

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية -فى بيان صحفى، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الاثنين- أن بلينكن يتوجه غدًا إلى لوس أنجلوس لحضور القمة التاسعة للأمريكتين التى تستضيفها الولايات المتحدة فى الفترة من 7 إلى 10 يونيو بحضور الرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.
ويشارك وزير الخارجية الأمريكى، بحسب البيان، فى ورشة عمل حول الإدماج الاجتماعى والمساهمات الاقتصادية للمهاجرين مع رؤساء البلديات من جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية.
كما يقود بلينكن محادثة مع طلاب الصحافة حول حرية الصحافة، التى ستتضمن إطلاق شبكة جديدة للاتصالات الرقمية فى نصف الكرة الأرضية، وتسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الحكم الديمقراطى فى منتدى المجتمع المدنى والتأكيد على الأهداف المشتركة نحو التحول الرقمى فى قمة الرؤساء التنفيذيين.
وتعد "قمة الأمريكتين" هذه هى الأولى التى تستضيفها الولايات المتحدة منذ أول اجتماع عُقِد فى ميامى عام 1994.
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