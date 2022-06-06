الخارجية الروسية تفرض عقوبات على وزيرى المالية والطاقة الأمريكيين

جدة - نرمين السيد - وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى مدفيديف، إن هدف الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا هو إشعال "نيران الثورة العالمية فى الاقتصاد".
وأضاف مدفيديف فى منشور له على قناته بتطبيق "تليجرام": "لقد اعتمدت المفوضية الأوروبية الحزمة السادسة من العقوبات من أجل تمزيق الاقتصاد الروسى إلى أشلاء. إلا أن الهدف فيما يبدو ليس روسيا، وإنما إشعال نيران الثورة العالمية فى الاقتصاد، فقط نسى البعض أن الثورة تأكل أبناءها".
وفى حديثه عن التطبيق التدريجى للحظر النفطى، أوضح مدفيديف أن أوروبا لا يمكنها التخلى عن المواد الخام الروسية على الفور، لأن "مواطنيها وشركاءها هم من يمكن أن يصيبهم الضرر الأعظم".
وفيما يتعلق بالحظر المفروض على تأمين ناقلات النفط الروسى، أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسى إلى إمكانية حل هذه المشكلات بسهولة من خلال توفير ضمانات حكومية فى إطار الاتفاقيات بين الدول مع دول ثالثة.
وكان الاتحاد الأوروبى قد نشر، نهاية الأسبوع الماضي، فى الجريدة الرسمية الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتى تتضمن من بين أمور أخرى تطبيقا تدريجيا لحظر واردات النفط الروسية، حيث سيؤثر الحظر فقط على عمليات التسليم عن طريق البحر، ولا يخضع له النفط الذى يمر عبر خط أنابيب "دروجبا"، كذلك نصت العقوبات عن فصل ثلاثة بنوك كبرى عن نظام سويفت وهى بنوك: سبير بنك، روس سيل خوز بنك، موسكو كريديت بنك.
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