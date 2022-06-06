عاجل.. بدء تصويت مجلس العموم البريطانى على حجب الثقة عن جونسون

جدة - نرمين السيد - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، ببدء عملية التصويت لأعضاء حزب المحافظين فى مجلس العموم البريطانى لحجب الثقة عن رئيس الوزراء بوريس جونسون.





ووفق استطلاع نشرته وكالة "رويترز"، فإن ما لا يقل عن 145 نائبا عن حزب المحافظين البريطانى يعبرون علنا عن دعمهم لجونسون. وقال مصدر بحزب المحافظين، إن رئيس الوزراء البريطانى وعد بتخفيضات ضريبية وخطة للنمو.

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