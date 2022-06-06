نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الحكومة: مؤشرات إيجابية لوجود النفط في الأردن على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 يونيو 2022 08:06 مساءً - دوت الخليج :- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، أن الوزارة بدأت منذ شهر أيار/ مايو الماضي بحفر أول بئر في المناطق المُؤمِّلة في الأردن لوجود نفط.

وأضاف الخرابشة ، على هامش إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، أن الرؤية تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة؛ لتقليل الكلف وتخفيض التعرفة للقطاعات المختلفة.

وتابع: هناك عدد من المؤشرات الإيجابية بوجود نفط دفعتنا إلى الحفر في البئر الاستكشافي بالجفر، وهناك برامج للتنقيب عن المعادن الثمينة الأخرى.

المملكة