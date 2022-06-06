نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر القضاة يعلق على صور انتشرت له خلال ندوه يحضرها حاخامات على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 يونيو 2022 08:06 مساءً - دوت الخليج :- تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن هذا اليوم الاحد صورا للوزير والنائب السابق الدكتور محمد نوح القضاه خلال حضوره ندوة اقيمت في الامارات بحضور حاخامات اسرائيليين .

وركز النشطاء على صور للقضاء بينما يقوم احد الحاخامات بالقاء محاضرة .

وتعيقبا على ذلك نشر الدكتور القضاة منشورا على صفحته على فيس بوك مساء الاحد علق فيه على ذلك وتاليا ما قاله :

يقول الله تعالى:((إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَٰهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا ٱلنَّبِىُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلِىُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ)) [ال عمران:٦٨]

في الوقت الذي ينظر فيه العالم العربي والاسلامي بفخر واعتزاز الى قيادتنا الهاشمية ودورها في الحفاظ على حق الامة في مقدساتها. وفي الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى شجاعة المرابطين في المسجد الاقصى في تثبيت هذا الحق وصد محاولات الاعتداء عليه…

وفي الوقت الذي يتطلع فيه العالم بإعجاب وتقدير الى دور دولة الامارات العربية المتحدة في مد جسور التعاون واشاعة ثقافة التسامح بما يعود بالنفع على الناس جميعاً..

في هذا الوقت .. يخرج علينا من يُزايد و يُزيّف الحقائق و يُفسّر الأحداث وفق سوء نواياه و ضئالة فكره الذي لا يستند إلى معرفة شرعية ولا حكمة دنيوية.