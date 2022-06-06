الأردن يتوافق مع العراق ومصر على مأسسة أعمق للتعاون الثلاثي

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 يونيو 2022 08:06 مساءً - دوت الخليج :- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أنه تم التوافق مع العراق ومصر على مأسسة أعمق للتعاون الثلاثي سبيلا لمواجهة التحديات الإقليمية.

وفي مؤتمر صحفي ثلاثي مع وزراء خارجية العراق ومصر في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الاثنين، أشار الصفدي إلى إنجاز 80% من التحضيرات اللازمة لأنبوب النفط الذي سيمتد من البصرة في العراق إلى العقبة الأردنية.

وبين أن المنطقة الاقتصادية مع العراق وتصدير الكهرباء من الأردن ومصر إلى العراق مشروعان سيحققان منفعة مشتركة.

وقال إن زيارته ونظيره المصري سامح شكري إلى بغداد تأتي في سياق متابعة آلية التعاون الثلاثي التي أطلقتها قيادات الدول الثلاث، سبيلاً لتعزيز العمل المشترك وخدمةً لشعوبنا وخطوةً مؤسساتية ممنهجة لتحقيق الأفضل في جميع مجالات التعاون.

وذكر “أن رسالتنا اليوم أننا نرى إلى تعاوننا المشترك حاجةً وضرورةً من أجل زيادة قدرتنا على مواجهة التحديات العديدة والمتنامية في منطقتنا، مُؤكداً الحرص على المضي في التعاون الثلاثي، فالرؤى واضحة، والإرادة صلبة، والعمل ممنهج ومستمر”.

وشدد الصفدي على أن الأردن يقف إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة كل التحديات، بكل طاقاته وإمكاناته وقدراته، “لأن أمن العراق أمننا، واستقرار العراق استقرارنا، وإنجاز العراق هو إنجازٌ لنا جميعاً”.

ورأى في آلية التعاون الثلاثي “سبيلاً لتعظيم قدراتنا المشتركة على الإنجاز وعلى مواجهة التحديات”.

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه بحث مع وزيري خارجية مصر والأردن سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وأضاف: بحثنا انعكاسات الأزمة الأوكرانية على دول المنطقة وقضية الطاقة، مشيرا إلى توجه عربي للتواصل مع طرفي الأزمة الأوكرانية.

وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن هنالك إرادة سياسية لتعزيز التعاون المصري العراقي الأردني.

وأبدى تطلعه إلى استمرار التنسيق مع بغداد وعمّان لتعزيز الأمن القومي العربي.