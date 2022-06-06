نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر " الأوقاف " : استباحة الأقصى لن تقدم أو تؤخر في هويته على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 يونيو 2022 08:06 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إن الوزارة تابعت بقلق شديد ما جرى اليوم من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وأدائهم طقوسا تلمودية في باحاته، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وفي استمرار لحالة الاستباحة وتدنيس المسجد الأقصى المبارك والانتهاكات غير المسبوقة والمرفوضة شرعا وشريعة.

و أكد وزير الأوقاف أن هذه الاستباحة لن تقدم أو تؤخر في هوية المسجد الأقصى المبارك، وأن لا أحد من المسلمين أو غيرهم يملك حق إعطاء أي شراكة لغير المسلمين في مسجدهم.

واعتبر الخلايلة أن ممارسات المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك إنما هي نتيجة لما تقوم به سلطة الاحتلال من رعاية ودعم وتشجيع للتطرف اليهوديّ ووصفه بأنه انتقاص لحق المسلمين الخالد المطلق في الأقصى الشريف ، وفق هلا اخبار .

وختم وزير الأوقاف بيانه بأن الأردن بوصايته الهاشمية المباركة والعالم الإسلامي أجمع متمسكون بحقهم الرباني الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف النابع من نص قرآني وعقيدة إسلامية صحيحة يساندهم في ذلك التاريخ والقانون والقرارات الدولية التي اعترفت بحق المسلمين وحدهم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته، وأن هذا الحق لا تشاركهم ولا تقاسمهم فيه ملة أخرى من الناس.