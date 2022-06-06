" التربية " : 19% من المدارس الحكومية في الاردن " مستأجرة "

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 يونيو 2022 08:06 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إن عدد المدارس الحكومية يبلغ 4006 مدارس.
وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأحد، بين المساعفة أن عدد المدارس المستأجرة يبلغ 765 مدرسة، وتشكل ما نسبته 19% من مجموع المدارس الحكومية في الأردن.
ولفت إلى أن عدد الطلاب الذين يدرسون في المدارس المستأجرة يبلغ 134 ألف و656 طالبا وطالبة، يشكلون ما نسبته 8% من مجموع طلاب المدارس الحكومية.
وأكد أن خطة الوزارة الاستراتيجية تهدف إلى التخلص التدريجي من المباني المستأجرة، لافتا إلى أن المباني المملوكة للوزارة يكون فيها مواصفات بناء حديثة وبيئتها مهيئة للعملية التعليمية.
وأشار إلى متغيرات عدة تتحكم بخطة التخلص من المدارس المستأجرة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على بناء مدارس جديدة وإضافات صفية بهدف تأمين حق التعليم لكل طفل في عمر المدرسة.
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