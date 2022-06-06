نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالعراق، لم تنتهي مرحلة تصحيح اختبارات نتائج الصف السادس الابتدائي ببعض محافظات دولة العراق حتي الآن، حيث مازالت عملية المراجعة النهائية للدرجات مستمرة، للدقة عند تسجيل درجات الطلاب، حيث شددت وزارة التربية والتعليم العراقية على جميع الكنترولات المسؤولة عن تصحيح اختبارات الطلاب بالمحافظات بضرورة التدقيق أثناء التصحيح ورصد الدرجات قبل رفع النتيجة إلى المحافظين لاعتمادها، لذلك مازالت عمليات البحث عن نتائج سادسة ابتدائي الدور الأول مستمرة من قِبل الطلاب وأولياء الأمور، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق.

موقع نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الأول بالعراق

يترقب طلاب سادسة ابتدائي النتيجة كاملة على من خلال الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية أو من خلال مواقع الإدارات التعليمية التابع لها كل طالب، حيث انتهت اختبارات جميع المواد الدراسية الخاصة بطلاب الصف السادس الابتدائي الدور الأول دون قلق أو توتر، وقد أدي الطلاب هذا العام الإختبارات داخل المدارس وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة، مع ارتداء جميع الطلاب الكمامات.

خطوات الحصول علي نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق

ظهرت علامات القلق على وجوه الطلاب نتيجة تأخر ظهور النتيجة، ولكن التأخير يأتي في مصلحة الطالب، حتي يتم التأكد من الدرجات قبل الإعلان عنها ويحصل كل طالب على مجهوده، حيث ظهرت النتيجة في بعض محافظات العراق قبل الأخري، وبدأ الجميع يبحث عن طريقة الإستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي، لذا يمكنك الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولي يتوجه الطالب إلى محرك البحث العالمي جوجل ويتم كتابة وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ظهور موقع الوزارة التربية والتعليم العراقية يتم فتح اللينك.

اختيار نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول.

يتم كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

تسجيل أي بيانات يحددها الموقع.

اضغط على كلمة الإستعلام عن النتيجة.

انتظر لعدة دقائق حتي يتم ظهور النتيجة أمامك.

كما أنه يمكنك تحميل النتيجة بدرجات جميع المواد الدراسية والمجموع النهائي.

مازال البحث مستمر علي نتائج الصف السادس الابتدائي حيث أن النتيجة ظهرت في بعض المحافظات العراقية فقد ظهرت في محافظة نينوى وديالي وقد ظهرت أيضا في الكرخ 1 والكرخ 2 والكرخ 3 والرصافة 1 الرصافة 3 والرصافة 2 والنجف وذي قار والقادسية وصلاح الدين ولكن لم تظهر النتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق في السليمانية وواسط والبصرة وميسان وكركوك