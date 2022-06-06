نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زراعة الشعر في السعودية وأفضل المراكز المتخصصة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يجدر الإشارة إلا أن تطور المملكة العربية السعودية قد شمل كل شيء حتى أنه وصل إلى زراعة الشعر في السعودية، والتي قد شهدت الفترة الأخيرة تطور كبير جدًا وذلك من خلال إحضار أفضل الأطباء والمتخصصين في طب زراعة الشعر، وقد كان أغلب الطاقم الطبي مكون من أطباء سعوديين حيث تم تأهيلهم وتعليمهم على أعلى مستوى ليكونوا كفء لتقديم افضل شيء.

زراعة الشعر في السعودية 2022

في الواقع أن زراعة الشعر بالمملكة العربية السعودية أصبح متطور للغاية اكثر من أي دولة أخرى، وذلك جاء فور اهتمام السعودية بإحضار كادر طبي مدرب على أعلى مستوى متكون من مجموعة كبيرة من الأطباء السعوديون الدارسون زراعة الشعر بأحدث التقنيات المطورة.

كما أن هناك العديد من الأمور التي يجب أن يفعلها المقدم على زراعة الشعر قبل البدء في العملية وهي تتمثل فيما يلي :

ينصح أن يبحث الشخص عن أفضل دكتور متخصص في زراعة الشعر وعدم الاعتماد عن الإعلانات الترويجية التي يتم عرضها.

كما يجب الذهاب إلى أفضل وأشهر مركز طبي وينصح أن يكون تم تجريبه من العديد من الأشخاص وتعطي نتائج جيدة فيما سبق.

بجانب ضرورة التعامل مع مركز طبي حاصل على ترخيص من قبل وزارة الصحة.

الاعتماد على البحث عن الأطباء وصفحاتهم على السوشيال ميديا لمعرفة رأي الشخص الذين تعاملوا مع الطبيب والمركز من ذي قبل.

أفضل المراكز الطبية بالسعودية لزراعة الشعر

تحتوي المملكة العربية السعودية على العديد من المستشفيات والمراكز الطبية التي تحوي في داخلها على كادر طبي متدرب على أعلى مستوى، وهي تتمثل فيما يلي :

مركز وعيادات أدمة: يُعد ذلك المركز من أشهر مراكز زراعة الشعر بالمملكة العربية السعودية، ويجد فروعه في الرياض طريق مكة خريص وفي جدة بشارع الأمير محمد بن عبد العزيز.

مستشفي الحبيب: تمكنت مستشفى الحبيب من كسب شهرة كبيرة وقيل إنها من أفضل مراكز زرع الشعر التي تقع بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مركز أدفانسد كليلنكس: يعتبر هذا المركز من تأسيس للدكتور احمد الهاشم والذي يتم من خلاله تقديم أحدث تقنيات زراعة الشعر وعلاج الصلع وتساقط الشعر.

عيادة الدكتور فادي نصر: في الواقع أن عيادة الدكتور فادي نصر ليست فقط لزراعة الشعر بل إنها تقدم أحدث علاج البشرة وحقن البوتكس.

وتختلف طرق زراعة الشعر حيث يوجد عدة طرق منها الزرع بتقنية الشريحة (FUT) بتكلفة 2,500 إلى 6,000 دولار أمريكي، وزراعة الشعر بتقنية الاقتطاف (DUE): من 3,000 إلى 8,000 دولار أمريكي.