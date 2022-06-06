نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اطلب قرضك حتى 2 مليون ريال سعودي وسداد علي5 سنوات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي يقدم قرض المتقاعدين قرض يصل قيمته حتى 2 مليون ريال وبشروط ميسرة ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية والاحكام ويسعدد اقساطه على 60 شهرا، ونوضح شروطه واهم مزاياه وكيفية التقديم عليه بداخل المقال، وقرض المتقاعدين من الراجحي والتي يتيح القروض لهؤلاء المتقاعدين للعمل على حل كثير من مشاكل أصحاب المعاشات، حيث أن بنك الراجحي يعتبر واحد من أهم المؤسسات المالية والبنوك في المملكة ويقوم بتقديم العديد من التمويلات والقروض إلى المواطنين لتحقيق تقدم المملكة العربية السعودية والمساهمة في ازدهار اقتصادها منه يجعله يلتزم بعقد شراكات بناءة مع العملاء لتلبية احتياجاتهم في التمويل بالإضافة إلى الخدمات المصرفية والحلول التمويلية للأفراد سواء كان تمويل شخصي أو عقاري أو قروض السيارات أو قروض المتقاعدين حيث أن قروض المتقاعدين تعتبر واحدة من أهم القروض التي يوفرها بنك الراجحي. شروط الحصول على قرض المتقاعدين من بنك الراجحي: يشترط أن يكون المستفيد للحصول على قرض المتقاعدين من بنك الراجحي مواطنين ذو جنسية سعودية من الأساس لا غير

قيمة الرسوم الإدارية 500 ريال سعودي.

عمر الشخص المستفيد بحد أقصى 70 عاماً ولا يزيد عن ذلك

إمكانية سداد قروض المتقاعدين من بنك الراجحي مبلغ 900 ريال سعودي بشكل شهري حسب ما يتوافق مع دخل المتقاعد.

كما يشترط أن يتمتع المتقاعد بأهلية كاملة. مزايا الحصول على قرض المتقاعدين الراجحي: من أهم مزايا قرض الراجحي وجود ربح سنوي

تتوافق أحكام الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

واهم ما يميزه يتم سداد قروض المتقاعدين علي 60 شهر.

في حالة التقديم على على قروض المتقاعدين تبدأ بحد أدنى من 8000 ريال سعودي حتي مبلغ 2 مليون ريال سعودي بحد أقصى

لا توجد رسوم للتكافل.

بمجرد توافر الشروط والأحكام بعد قرائتها جيداً يتم الموافقة الفورية لطلب قرض المتقاعدين وصرف المبلغ

ضرورة تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تفيد صحة ما تم تقديمه.

لا يشترط للحصول على قرض المتقاعدين من بنك الراجحي تحويل الراتب.

سهولة فى التعامل وفى طريقة تسديد اقساط القرض. كيفية وخطوات التقديم علي قرض المتقاعدين من بنك الراجحي: ادخل على الرابط الالكتروني للموقع الرسمي لبنك الراجحي .

تسجيل المتقدم الدخول

اختيار قروض المتقاعدين.

إدخال وملء كافة البيانات الشخصية المطلوبة من رقم الهوية ورقم الهاتف والحساب البنكي والعنوان.

التأكد من إدخال الرمز المرئي والتأكد من صحة كافة البيانات التي تم ادخها.

ضرورة قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

تحديد مبلغ التمويل المراد الحصول عليه والضغط على أيقونة التالي.

سوف تنتظر حتى يتم مراجعة كافة البيانات من قبل المصرف والموافقة على القرض

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