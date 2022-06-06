وزارة التربية العراقية تأجيل امتحانات الصف السادس الاعدادي بعد عيد الأضحى المبارك لعام 2022

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عمر شويل - جدة وزارة التربية العراقية تصدر بياناً عاجلاً بتأجيل امتحانات الصف السادس الاعدادي بعد عيد الأضحى المبارك لعام 2022، حيث صدر قرار وجه فيه وزير التربيه بالعراق اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بتأجيل امتحانات الصف السادس الاعدادي بكافة فروعه إلى ما بعد العيد الأضحى المبارك.

تأجيل امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق بعد عيد الأضحى المبارك لعام 2022

أعلنت وزارة التربية العراقية قراراً مهماً وعاجلاً اليوم، وهو التأجيل للامتحانات الخاصة بالصف السادس الإعدادي بكافة فروعه إلى بعد عيد الأضحى المبارك، حيث أنه كان من المعتمد أن تتم امتحانات الفصل السادس الاعدادي بالعراق يوم الأحد الموافق 3 تموز 2022.

سبب تأجيل امتحانات الصف السادس الاعدادي بالعراق إلى بعد عيد الأضحى 2022

هناك بيان أوضحه واصدره المكتب الإعلامي، وهو أن وزير التربية العراقية حميد الدليمي وجه اللجنة الدائمة للامتحانات بهذا التأجيل الخاص بامتحانات الصف السادس الاعدادي بالعراق، وهذا التأجيل جاء مزامنة لأيام الامتحانات مع الأجازة أو العطلة المقررة لعيد الأضحى المبارك.

كما أوضح هذا البيان معللاً سبب التأجيل أنه تم تأجيل الامتحان فيما بعد عيد الأضحى لأنه سيمنح الطلبة فرصة كبيرة في مراجعة دروسهم في وقت كافي، ومنها سيمنح الأسر العراقية والعائلات بالاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

الجدول الجديد لامتحانات الصف السادس الاعدادي بالعراق بعد تأجيل الامتحانات لعام 2022

كما ذكرنا أنه من المفترض أن يكون الامتحانات للصف السادس الاعدادي بالعراق بكافة فروعه قبل عيد الأضحى، وكان هذا بناءاً على الجدول الذي تم اعتماده سابقاً، ولكن بعد تأجيل الامتحانات للصف السادس الاعدادي الى بعد عيد الأضحى سيتم وضع وترتيب جدول جديد بعد هذا التأجيل من خلال اللجنة الدائمة للامتحانات العامة بالعراق قريباً بعد اكماله وترتيبه من قبل اللجنة.

وبهذا التأجيل يستطيع الطالب أن يذاكر دروسه ومراجعتها في وقت كافي بدون قلق، وبعد نزول الجدول الجديد، يعمل الطلاب على ترتيب مذاكرة دروسهم بجديه.

وهذا هو الجدول القديم الذي كان من المقرر أن يتم الامتحان على أوقاته يوم الأحد الموافق 3 تموز 2022.