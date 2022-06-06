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عمر شويل - جدة صرف عوائد سنوية وزارة المالية والتي تسعى عدد من الحالات الخاصة في التعرف على كيفية الحصول عليها وذلك للمساعدة بمالغ مالية من الوزارة حسب الاحتياج، وتقوم المملكة باقتصاص مبالغ من ميزانيتها العامة لتقديم العديد من الخدمات والتشارك في الوزارات التي تقوم بالأعمال الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للعديد من فئات المجتمع، إلا أن وزارة المالية بالمملكة تقوم بتقديم المساعدة المالية لفئات أكثر تخصيصا.

صرف عوائد سنوية وزارة المالية mof.gov.sa في 4 خطوات اعرف (خطوات التسجيل – موعد الصرف)

تقوم وزارة المالية بإتاحة التسجيل الإلكتروني في الموقع الخاص بها لتقديم طلب المساعدة السنوية من الوزارة والتي تصرف مرة أو مرتين حسب ما تقوم الوزارة بتحديده، وتقوم بصرفها لعدد من فئات الشعب السعودي وفق بعض معايير يجب أن تتوفر في المتقدم ليحصل عليها، وتتميز تلك المعونة أن المسجل فيها، والمستوفي الشروط، يمكنه الحصول عليها والموافقة عليها فور التقديم فيها.

الفئات المستحقة لصرف العوائد السنوية

الأطفال القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 عام.

الأرملة التي مات عنها زوجها ولم تتزوج.

المعاقين الذين لا يمكنهم كسب العيش، مع تقديم التقارير الطبية بذلك.

النساء الغير متزوجات وليس لهن عائل.

المواطن صاحب العجز الكلي ولا يمكنه العمل.

المرأة المطلقة صغيرة السن ولا يزيد عمر ابنها عن 25 عام.

ماهي الوثائق المطلوبة للتسجيل الإلكتروني عبر رابط وزارة المالية

يتم إرفاق صورة من صك الوراثة.

كما يتم إرفاق صورة من سجل اسرة متوفي وتاريخ الوفاة.

يتم تقديم صورة من صك ولاية على الأطفال القصّر.

كما يتم إرفاق صورة من السجل الطبي للمرضى أو المعاقين.

أو يتم إرفاق رقم الحساب المصرفي، الإيبان، الخاص بالوكيل وكافة معلومات الحساب.

كيفية تسجيل طلب الحصول على العوائد السنوية

يقوم صاحب الطلب بالتقديم على رابط وزارة المالية بالمملكة. يتم تسجيل الدخول على الوزارة. يقوم صاحب الطلب باختيار الخدمات الإلكترونية. يتم تسجيل الطلب واستكمال كافة الطلبات المطلوبة. يجب تسجيل رقم الهوية صحيح ورقم الهاتف النقال وكافة البيانات المطلوبة. بعد إرسال الطلب يتم الاحتفاظ برقم الطلب للاستعلام أو الاستعلام برقم الهوية فقط. يمكن كذلك حجز موعد العوائد السنوية من خلال ايقونة “حجز موعد” ثم تسجيل رقم الهوية ورمز التحقق المرئي.

موعد صرف العوائد السنوية 1444

يتم الصرف في شهر المحرم من عام 1444 أو يتم الصرف على دفعتين، على أن تكون الدفعة الثانية في شهر جمادي الأولى 1444.

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