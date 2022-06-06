نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية وبدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العشوائيات بجدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية هو الأمر الذي يشغل تفكير فئة كبيرة من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث قامت الجهات الحكومية السعودية المعنية بالأمر بالعمل علي وضع خطة للتخلص من العشوائيات، وتمكين فئة كبيرة من من يسكنون العشوائيات بالحصول علي وحدات سكنية مناسبة لهم ذات بنية تحتية مناسبة، وتوفير حياة كريمة لتلك الفئة مما يحقق أهداف ورؤية المملكة 2030، لذا قد قامت الحكومة السعودية بنزع ملكية تلك العشوائيات، وإصدار قرار بالهدم لتلك المناطق، وقد أشارت الحكومة السعودية إلي أنه سوف يتم تعويض المواطنين وصرف تعويضات خاصة بهم.

إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية

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من خلال المقال يمكنك التعرف علي طريقة التقديم علي منحة أرض من الديوان الملكي السعودي، أما عن طريقة التقديم لطلب تعويض بسبب إزالة المناطق العشوائية،فإن التقديم يكون فقط للمواطنين الذين يمتلكون صك ملكية شرعي، أما الغير مالكين للصك الشرعي فتقوم الجهات المعنية بصرف تعويض لهم عن الأنقاض فقط ،أما عن الخطوات التي يجب علي المواطنين اتباعها لطلب تعويض بسبب إزالة العشوائيات فهو كالتالي:

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يجب علي المتضررين ارفاق جميع الأوراق والمستندات والصكوك الشرعية التي تثبت ملكية الأرض.

يتم تقديم الطلب إلي مقر اللجنة بالأمانة ليتم صرف التعويض اللازم مع تقديم الأوراق التي تثبت أحقيته في صرف التعويض إلي مقر اللجنة.

تقوم اللجنة بفحص طلب التعويض والتأكد من صحة الأوراق والمستندات والصك المرفق ليتم تحديد قيمة التعويض.

بعد الموافقة علي الطلب يتم تحويله إلي هيئة العقارات المسؤولة عن الصرف ليتمكن المواطن من الحصول علي التعويض.

بدء تسليم الدفعة الأولى من تعويضات العشوائيات بجدة

بعد التعرف علي إجراءات صرف تعويضات نزع الملكية، فيمكننا التنوية علي أن لجنة الأحياء العشوائية قد بدأت بالفعل من تسليم الدفعة الأولي من تعويضات العقارات المزالة في المناطق العشوائية في مدينة جدة، وكانت قيمة تعويضات المباني التي تم إزالتها قدرت بمبلغ مليار ريال سعودي، وقد قامت لجنة الأحياء العشوائية بتأكيد أنها سوف تعمل علي صرف التعويضات لباقي المواطنين تباعاً علي عدة مراحل، وفق جدول زمني بعد انتهاء أعمال حصر العقارات وتقييمها واستكمال المواطنين للأوراق والمستندات المطلوبة.