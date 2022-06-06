نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح رابط تسجيل دول أوروبا وأمريكا للحج 1443 أعرف باقات الحج وشروط التسجيل للحج إلكترونياُ في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت اليوم وزارة الحج السعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تفعيل رابط تسجيل دول أوروبا وأمريكا للحج، للعام 1443 إلكترونياً بداية من اليوم الإثنين الموافق 2022/06/06، تأتي هذه الخدمة من أجل التيسير على المسلمين في تلك الدول للحصول على تأشيرة الحج إلكترونياً، كما هو متبع في موقع تسجيل حجاج الداخل، البوابة الجديدة تقدم خدماتها بعدة لغات حتى يستفيد منها أمكبر قدر ممكن من مواطني تلك الدول، وكذالك تقدم أكثر من خدمة إلكترونية ونحن عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم الخدمات التي تقدمها البوابة وطريقة التسجيل عليها للحصول على تأشيرة الحج.
رابط تسجيل دول أوروبا وأمريكا للحج
تعرف على خطوات التسجيل في حج 1443هـ وذلك عبر البوابة الإلكترونية لشركة مطوفي حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا:https://t.co/IQMtkxqKfu #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح رابط تسجيل دول أوروبا وأمريكا للحج 1443 أعرف باقات الحج وشروط التسجيل للحج إلكترونياُ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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