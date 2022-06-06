نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح رابط تسجيل دول أوروبا وأمريكا للحج 1443 أعرف باقات الحج وشروط التسجيل للحج إلكترونياُ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم وزارة الحج السعودية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن تفعيل رابط تسجيل دول أوروبا وأمريكا للحج، للعام 1443 إلكترونياً بداية من اليوم الإثنين الموافق 2022/06/06، تأتي هذه الخدمة من أجل التيسير على المسلمين في تلك الدول للحصول على تأشيرة الحج إلكترونياً، كما هو متبع في موقع تسجيل حجاج الداخل، البوابة الجديدة تقدم خدماتها بعدة لغات حتى يستفيد منها أمكبر قدر ممكن من مواطني تلك الدول، وكذالك تقدم أكثر من خدمة إلكترونية ونحن عبر موقع ثقفني، سنقدم لكم الخدمات التي تقدمها البوابة وطريقة التسجيل عليها للحصول على تأشيرة الحج.

رابط تسجيل دول أوروبا وأمريكا للحج