نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازة عيد الأضحى 2022 الكويت مواعيد العطلات الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تم اعتماد موعد إجازة عيد الأضحى 2022 الكويت، وتاريخ عيد الأضحى ٢٠٢٢ من الهيئة العامة للقوى العاملة وديوان الخدمة المدنية.

وذلك بحسب مواعيد قانون العمل والمواد الخاصة بنظام الخدمة المدنية الجارية في الوقت الحالي.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2022 الكويت

فقد قرر مجلس الوزراء في بيان له موعد عطلة عيد الأضحى 2022 الكويت للمؤسسات والجهات الحكومية.

كما قد تبين أن عدد أيام عطلة عيد الأضحى 2022 بالكويت تستمر لمدة سبعة أيام، وتضم يومي الجمعة والسبت.

بذلك تكون الإجازة ممتدة إلى موعد استئناف العمل بما يصل إلى تسعة أيام إجازة.

لأن يومي الجمعة والسبت يومي راحة للموظفين في القطاع العام.

تاريخ اول يوم عيد الأضحى 2022 الكويت

نتحدث عن إجازة عيد الأضحى 2022 الكويت والموعد المحدد لعيد الأضحى المبارك في الكويت.

كما أن تاريخ عيد الأضحى الكويت ٢٠٢٢ بتاريخ العاشر من شهر ذي الحجة 1443 هـ، والموافق لتاريخ 20 من شهر يوليو ٢٠٢٢.

ويكون موعد عطلة عيد الأضحى 2022 الكويت بتاريخ التاسع من شهر ذي الحجة 1443 هـ الموافق يوم الاثنين، ويوافق بالميلادي 19 يوليو 2022 م.

موعد إجازة عيد الأضحى بالكويت ٢٠٢٢

فقد صرح نظام الخدمة المدنية السائد في دولة الكويت 1443/2022، أنه تم تحديد مواعيد الاجازات الرسمية ومنها عطلة عيد الأضحى المبارك بواسطة مجلس الوزراء.

كما أن ذلك قد جاء على حسب ما اقترحه ديوان الخدمة المدنية، وتكون إجازة القطاع الخاص بدايةً من يوم الجمعة الموافق تاريخ التاسع من ذي الحجة 1443 هـ، ويوافق بالميلادي تاريخ الثامن من يوليو٢٠٢٢ م.

مع استمرار الإجازة إلى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة 1443 هـ الموافق يوم الاثنين ويوافق بالميلادي تاريخ 11 من يوليو ٢٠٢٢ م.

تاريخ انتهاء عطلة عيد الأضحى 2022

فقد أعلن مجلس الوزراء الكويتي موعد عطلة عيد الأضحى٢٠٢٢ الكويت. وتاريخ انتهاء الإجازة للموظفين بالقطاع العام في المؤسسات والجهات الحكومية.

وفي يوم الخميس الموافق لتاريخ 12 من ذي الحجة 1443 هـ، الموافق تاريخ 22 من يوليو 2022 م.

كذلك يتم استئناف العمل بالقطاع العام في يوم الأحد الموافق 15 من شهر ذي الحجة 1443 هـ.

والموافق 25 يوليو 2022 م، من بعد انتهاء إجازة العيد ونهاية الأسبوع.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن موعد عطلة عيد الأضحى ٢٠٢٢ الكويت. وذكرنا لكم عدد أيام الإجازة وتاريخ انتهاء إجازة عيد الأضحى بالكويت 2022.