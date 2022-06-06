تعليق من الكرملين بعد إغلاق ثلاث دول أمام طائرة لافروف

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف خلال مؤتمر صحافى عقده بشكل عاجل عبر الإنترنت "ما حصل ما كان من الممكن تخيله" وأضاف "حُرمت دولة ذات سيادة من حق المضى قدما بسياستها الخارجية" وندد بما اعتبره "مشينًا".

وأغلقت بلغاريا ومقدونيا الشمالية ومونتينيجرو، والدول الثلاث أعضاء فى الحلف الأطلسى، مجالها الجوى أمام طائرة لافروف التى كان من المقرر أن تنقله إلى صربيا فى زيارة ليومين، على ضوء العقوبات التى فرضتها بروكسل على روسيا بعد بدئها عمليات على أوكرانيا فى 24 فبراير.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف أن "أعمالا عدائية كهذه ضد روسيا يمكنها أن تتسبب بمشاكل معيّنة ... لكن لا يمكن أن يمنع دبلوماسيتنا من مواصلة عملها".

وأعلنت وزارة الخارجية البلغارية فى بيان أنها "لم تعط الإذن الدبلوماسى لتحليق الطائرات الروسية فوق الأراضى البلغارية"، مؤكدة أن القرار "مطابق لنظام العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا".

وفى المنحى نفسه، أبلغت مقدونيا الشمالية ومونتينيجرو السفارتين الروسيتين بقرار مماثل.

واضطر لافروف إلى إلغاء زيارته إلى صربيا حيث كان من المقرر أن يلتقى فى بلجراد الرئيس الصربى ألكسندر فويتشيتش، ووزير الخارجية نيكولا سيلاكوفيتش، وبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الصربية بورفيريجى.