نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” نتيجة الشهادة الاعدادية الأقصر 2022 برقم الجلوس بعد اعتمادها في المقال التالي
عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2022، يبحث عشرات الآلاف من الطلاب وكذلك أولياء أمورهم اليوم عن النتيجة الخاصة بالصف الثالث الاعدادي في محافظة الأقصر، والتي تعتبر إحدى أكبر المحافظات المصرية وأهمها نظرا لكثافة السكان هناك، و يسرنا أعزائنا الكرام في موقعنا ثقفني أن نقدم لكم عبر هذا المقال المفصل جميع الأخبار المتعلقة بهذه الشهادة بالإضافة إلى الروابط الخاصة بنتائج كل محافظة على والتي سيتمكنون من خلالها من معرفة النتيجة الخاصة بكم بكل سهولة على موقعنا، جدير بالذكر أنه تم إعلان هذه الشهادة في غالبية المحافظات المصرية ولم يتبقى سوى النزر القليل من تلك المحافظات التي تعتمد حتى الآن النتيجة حتى يتسنى رفعها على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم في مصر.
نتيجة الشهادة الاعدادية الأقصر
أعلن قبل ساعات من يوم الاثنين هذا السادس من شهر يونيو عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر وذلك من طرف المسار مندوب وزارة التربية والتعليم هناك السيد مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعتبر هذه المحافظة من أقل المحافظات نسبة نجاح في هذا الامتحان حيث أن نسبة الناجحين وصلت فقط 71,22% كما أن هناك ثلاثة عشرا طالبا تمكنوا من احتلال المراكز الأولى، وبعد اعتماد هذه الشهادة رسميا ورفعها على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي امتلأت محركات البحث بأعداد هائلة من الناس الذين يبحثون عن النتائج الخاصة بهم والتى بإمكانهم الاطلاع عليها بسهولة تامة من خلال موقعنا ثقفني، و سنبين لكم بحول الله الطريقة السهلة والبسيطة للاستعلام عن تلك النتائج.
نتيجة الشهادة الاعدادية الاقصر 2022
من خلال هذه الروابط الظاهرة أسفله يمكنكم الضغط على المحافظة التي تريدون من بين سبع وعشرين محافظ في مصر، وذلك للاستعلام عن نتائجكم:
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022
طريقة معرفة النتائج
يواجه عدد كبير من الطلاب وكذلك أولياء الأمور عدة مشاكل عندما يتعلق الأمر بعرض النتائج الخاصة بهم، باعتمادهم على بعض المواقع الأخرى، لكن بسهولة تامة من خلال موقعنا ثقفني وباتباع هذه الخطوات يمكنكم اعزائنا الاستعلام عن النتائج الخاصة بكم، وهي كالتالي:
- أولا يلزم جميع الراغبين في الاستعلام عن نتائجهم الدخول على موقع ثقفني.
- بعد ذلك اختيار النتائج الخاصة بالصف الثالث الإعدادي.
- ستظهر لكم الروابط الظاهرة أعلاه.
- ادخل على رابط المحافظة التي تريد، وبعدها ستنتقل إلى صفحة خاصة.
- قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في الخانة الأولى أو الرقم القومي، وبعد ذلك اضغط على كلمة استعلام.
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