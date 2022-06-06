نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات بالاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد إنهاء موسم امتحانات الفصل الدراسي الثاني من هذا العام الدراسي، فإن البحث عن نتائج الامتحانات يزداد ويزداد الضغط على المواقع، لأن الأشخاص ينتظرون معرفة نتائج امتحانات هذا العام الدراسي، فقد تم استمرار هذا العام وانتهى في التوقيت المحدد له دون حدوث أي تأجيل أو تقديم في المواعيد، وتم دراسة جميع المناهج المحددة لجميع الصفوف التعليمية المختلفة، من المراحل التعليمية، وقد بدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بعد نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، وقد ظهر جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفوف الابتدائية، وينتظر الأشخاص نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، وبعد ظهور النتيجة ينتظرون تنسيق دخول الثانوية العام هذا العام، والأشخاص حريصون كل الحرص على الدخول للمرحلة الثانوية، ولذلك ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات المختلفة

قد بدأت امتحانات الصف الثالث الاعدادي في جميع محافظات جمهورية مصر العربية من يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر مايو، وحتى نهاية الأسبوع يوم الخميس الموافق التاسع عشر من شهر مايو، وقد استمرت أسبوعا، ولكن تختلف أيام الامتحانات على حسب جدول كل محافظة من المحافظات، وبعد نهاية الامتحانات قد بدء التصحيح في المدارس ومراكز التصحيح في المحافظات، وقد تم إنهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في محافظات، كما تم اعتماد النتيجة في بعض المحافظات، وبعض المحافظات لم ينتهوا من التصحيح حتى الآن، وترغب الوزارة في إعطاء كل طالب حقه، وجود عدالة في التصحيح لذلك تم تأخير ظهور النتيجة في المحافظات، ومن المتوقع أن يتم ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء منها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي فور ظهورها في المحافظات

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل موقع الكتروني يتم عليه ظهور النتيجة فور الانتهاء من تصحيحها واعتمادها من قبل المحافظين، فعند ظهور النتيجة يمكنك الدخول على الموقع الخاص بالوزارة، وكتابة الاسم ورقم الجلوس بشكل صحيح، والضغط على استعلام وستظهر لك النتيجة، وبعدها يمكنك معرفة تنسيق الثانوي العام في المحافظات من خلال هذا الموقع، وبعدها التقديم في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.