نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة في الكويت إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد الإقامة في الكويت إلكترونيا، يحتاج الوافدين لدولة الكويت عمل تجديد للاقامة بصورة مستمرة في ضوء بعض الشروط والمعايير التي يتم تحديدها من قبل وزارة الداخلية الكويتية، ونقدم لحضراتكم التفاصيل الكاملة والشروط من خلال موقعنا ثقفني، حيث تم تفعيل رابط إلكتروني من قبل وزارة الداخلية الكويتية لتيسير عملية تجديد الإقامة في الكويت بدون مغادرة المنزل والتعرض للتزاحم والتكدس لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد covide 19 ويمكنكم إتباع الخطوات الموضحة في الموقع لدفع رسوم تجديد الإقامة في الكويت بسهولة ويسر، والجدير بالذكر أن هناك بعض الفئات تم استثناؤها من التجديد ودفع الرسوم وهي، الأفراد العاملين في الحرص الوطني، والمقيمينفي الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أبناء المواطنين من أصحاب الجنسيات الاخري، العملين في وزارة الداخلية والدفاع من العساكر المقيمين في الكويت.

رسوم تجديد الإقامة في الكويت 2021

إتاحة وزارة الداخلية الكويتية رابط مباشر ليتمكن من خلالة المواطنين والوافدين من دفع رسوم تجديد الإقامة في الكويت، وذلك عن طريق زيارة الموقع واختيار من أيقونة الخدمات تجديد إقامة للفرد أو الزوجة أو الأبناء ونقدم لحضراتكم خطوات تجديد رسوم الإقامة

أولا قم بزيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية.

ثانيا عليك عزيزي القاري القيام بإختيار أحدث الخدمات المتاحة في أسفل الصفحة.

ثالثا قم بالنقر علي خدمة تجديد إقامة أفراد.

رابعا حدد الشخص الذي ترغب في تجديد اقامتة، قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص.

خامسا حدد إسم العائل.

قم بدفع جميع الرسوم المطلوبة واطبع الإيصال الموضح امامك واحتفظ بة.

الآن قم بالتوجة الي مقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية من أجل الحصول علي طلب بطاقة مدنية.

المبالغ المعلنة للقيام بعملية تجديد الإقامة في الكويت 2021

يتم تجديد الإقامة في الكويت بدفع مبلغ مالي يتم تحديدة من قبل وزارة الداخلية، ونقدم لحضراتكم هذة الرسوم بالتفاصيل

تجديد إقامة الزوجة والأبناء تقدر بمبلغ 10 دينار كويتي.

إقامة العائلين الآخرين تقدر بمبلغ 200 دينار كويتي.

أما عن تجديد قيمة المادة 18 في الكويت فإنها تبلغ 10 دينار كويتي.

والجدير بالذكر إن موقع وزارة الداخلية الكويتية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية الاخري التي تهدف الي خدمة جميع المواطنين والوافدين، وذلك لمنع التزاحم عند الرغبة في القيام بتنفيذ بعض الأعمال الحكومية وذلك لمنع إنتشار الوباء المستجد covide 19.

الخدمات الحكومية الألكترونية بالكويت

وعملت الجهات المختصة في الكويت علي توفير العديد من الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية وخاصة بعد إنتشار فيروس كورونا المستجد ويمكن لكل مواطن أو مقيم وكذلك وافد إن يتمتع بهذة الخدمات، ومن أبرزها خدمات تجديد الإقامة في الكويت وتجديد رخصة القيادة وكذلك حجز موعد جمعية تعاونية، وذلك للحفاظ علي صحة المواطنين ومنع تفشي الوباء بينهم خاصة بعد اندلاع الموجة الثالثة في الهند وبدأ انتشارها في بعض البلاد والدول العربية، ويمكنكم إستخدام خدمات الدفع الإلكتروني وإتباع الخطوات السابقة لتجديد الإقامة بدون مغادرة المنزل.

تجديد الإقامة للوافدين في الكويت

وبعد إعتماد الخطوات السابق توضيحها يمكنكم تجديد الإقامة للوافدين، ختصة ان العديد من الأفراد يأتوا للعمل بدولة الكويت من الدول الأخري، ويجب عليهم تجديد إقامتهم بصورة مستمرة عن طريق زيارة موقع وزارة الداخلية في الكويت، واستطاعت الدولة إن تيسر علي كلا من المواطنين والمقيمين كافة الإجراءات بتحويلها الي خدمات إلكترونية، وسوف نستمر في عرض كل المستجدات لحضراتكم من خلال موقعنا.

في الوقت نفسة توجد بعض الفئات التي يتم التعامل معها استثنائيا ولا يتم تجديد إقامتها، ومن أبرز هذة الفئات

الأبناء المقيمين حاليا في الكويت من أصحاب الجنسيات الأجنبية.

العساكر المقيمين علي الأراضي الكويتية ويعملون بها.

العاملين في الحرس الوطني.

المقيمين في الكويت من أبناء دول التعاون الخليجي.

تجديد رخصة الاقامة التابعين للافراد

بعد قيامك بالتسجيل عبر صفحة وزارة الداخلية، يصبح لك حساب خاص علي الصفحة، ويمكنك ذلك الحساب للتسجيل لجميع الافراد التابعين عبر حسابك، وذلك بإتباع الخطوات التالية

اختيار من الصفحة الرئيسية تجديد اقامة التابعين.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة وهي الاسم ورقم التسجيل.

اخيرا انقر كلمة تسجيل الدخول ذات اللون الازرق.

يمكنكم عبر متابعة هذا المقال تجديد الاقامة الوافدين والعمالة المنزلية كذلك، من خلال إتباع كافة الخطوات الموضع وزيارة رابط الموقع الرسمي لوزارة الداخلية في الكويت، كما إن رابط البوابة الرسمية لدول الكويت يمكنكم من خلالة تجديد الإقامة للعمالة المنزلية، والتي تتبع بعد الشروط والاوراق، ويمكنكم الإطلاع عليها عبر زيارة رابط الموقع المشار الية عبر هذا التقرير.

الإقامة الالتحاق بعائل

في حالة كنت ترغب في تجديد الاقامة الالتحاق بعائل، فأنه عليك زيارة موقع وزارة الداخلية بدولة الكويت، ومن ثم إختر من تلك الخدمات، والتي يمكنكم الحصول عليها فور القيام بزيارة موقع معاملات شئون الاقامة في الكويت عبر رابط moi.gov.kw والذي يتيح لكم العديد من الخدمات، ويعد هذا الموقع الإلكتروني المميز مناسب للاستخدام من قبل المقيمين وأصحاب البلد ومن الزوار والوافدين، حيث إن الموقع متخصص للخدمات التي تهم قطاع عريض من سكان دولة الكويت، وييسر لهم سبل قضاء الخدمات عبر الإنترنت دون التنقل خارج المنزل

طلب تأشيرة إلكترونية.

تجديد إقامة أون لاين.

إستعلام عن تاشيرة إلكترونية.

دفع رسوم سمة دخول عمل بالقطاع الاهلي.

جاهزية نتيجة الفحص الطبي.

تسجيل الشركات.

الاستعلام عن حالة تعديل البيانات.

استعلام عن تاشيرة.

معاملات شئون الإقامة.

كيف تقوم بعمل تاشيرة زيارة عائلية

بالإضافة الي جميع الخدمات التي يقدمها موقع معاملات شئون الاقامة، فإن عمل تاشيرة زيارة عائلية يتم من خلال زيارة هذا الموقع، وذلك بإتباع تلك الخطوات

زيارة موقع moi.gov.kw.

اختر أيقونة تاشيرة زيارة عائلية.

قم بكتابة بيانات المضيف والمستضيف.

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نظام الإقامة الجديد للوافدين بالكويت

هذا وقد اصدرت لجنة الداخلية والدفاع البرلماني في الكويت قانون الاقامة الجديد للوافدين، والذي لا يتعدي الترخيص به مدة لا تتجاوز 5 سنوات للوافدين، فيما تم تمديد المدة لتصل الي 15 عام للمستثمرين، وقي السياق نفسه تم اعلان تمديد الترخيص لمدة 10 سنوات لمن يمتلك عقارا في الكويت من الوافدين، هذا ويمكنكم التعرف علي المزيد من الخدمات عبر الرابط الرسمي الموضح امامكم في هذا التقرير.