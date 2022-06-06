عاجل.. الرئيس التونسى يصدر مرسوما بتعيين 13 واليا جديدا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، استقبل الرئيس التونسى، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية.
وتطرق اللقاء إلى الوضع العام فى البلاد وإلى الجهود المبذولة لإنجاح استفتاء يوم 25 يوليو 2022 من أجل إنشاء جمهورية جديدة.
كما تم التعرّض إلى ضرورة إرساء مؤسسة فداء فى أقرب الأوقات، وإلى أهمية أن تشرع المؤسسة المعنية بالصلح الجزائى فى عملها فى نطاق الشفافية التامة حتى تعود أموال الشعب إلى الشعب.
وقرّر رئيس الجمهورية التونسية إجراء حركة فى سلك الولاة كما يلى:
- منذر سيك على، والى بولاية المنستير،
- خالد النورى، والى بولاية أريانة،
- محمّد العشّ، والى بولاية زغوان،
- نبيل الفرجانى، والى بولاية سوسة،
- رضا الركبانى، والى بولاية القصرين،
- حافظ الفيتورى، والى بولاية تطاوين،
- عبد الحليم حمدى، والى بولاية سيدى بوزيد،
- سمير كوكة، والى بولاية جندوبة،
- صباح ملاك، والية بولاية نابل،
- مصباح كردمين، والى بولاية قابس،
- وليد العباسى، والى بولاية سليانة،
- فاخر الفخفاخ، والى بولاية صفاقس،
- محمد الطيب الخليفى، والى بولاية قبلى.
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