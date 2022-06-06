عاجل.. مجلس الأمن الأوكرانى: الخسارة المؤقتة لأراضى البلاد ليست مأساة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أوضح مجلس الأمن الأوكرانى، أن الخسارة المؤقتة لأراضى البلاد ليست مآساة. وأشار مجلس الأمن الأوكرانى، أنه يتم سحب القوات الأوكرانية من مناطق فى دونباس لإعادة تجميع الصفوف.

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