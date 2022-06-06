نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعوديين 50,000 ريال بدون كفيل بالتقسيط بدون تحويل الراتب لدى إمكان للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة متاح للسعوديين في المملكة الفترة الحالية تمويل إمكان السعودي الذي يتميز بأنه بدون الحاجة إلى كفيل أو بدون تحويل الراتب بفترة سداد طويلة الأجل تصل إلى 5 سنوات فكل ذلك متوفر عند التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل حيث نجحت الشركة في كسب ثقة العديد من العملاء السعوديين بسبب ما تقدمه من مزايا وخدمات تمويلية عند الحصول على التمويل الشخصي من خلالها وأتاحت التقديم عبر تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان للتمويل بدون الذهاب إلى مقر الشركة لتسهيل الوقت والجهد للعملاء وبتزايد عدد الراغبين في طلب تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي للحصول على تمويل شخصي فوري بدون موافقة الكفيل الغارم أو بدون تحويل الراتب بالتقسيط الشهري المرن لجميع المواطنين السعوديين من خلال شركة إمكان للتمويل بالسعودية.

الشروط التي لابد من توافرها للحصول على تمويل إمكان الراجحي

تمويل إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة بدون ضامن حاصل على الجنسية السعودية كذلك بدون أشتراط تحويل راتبك الشهري عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة وليس ذلك فقط بل أمتاز بالكثير من المزايا التمويلية الهامة بالشركة ولكن بعد تطبيق جميع الضمانات والشروط الواجبة للتمويل الشخصي الميسر المعروف حاليًا بأسم التمويل المُصغر للأفراد بالشركة كما يلي:

يشترط التمويل الميسر عن طريق شركة إمكان للتمويل توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي ربما يبدأ من 4 آلاف ريال سعودي.

يجب توفير فترة زمنية داخل العمل لا تقل عن ستة أشهر في حالة إذا كان المتقدم سعودي الجنسية ويعمل في القطاع الخاص بالمملكة.

كذلك يحتاج التمويل الشخصي المُصغر لدى شركة إمكان للتمويل أن يكون المتقدمين يبلغون من العمر 25 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام فقط.

أهم المميزات المتوفرة للأفراد لدى التمويل الشخصي الميسر لدى شركة إمكان